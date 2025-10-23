Mexicanos en Salamanca se unen para fortalecer su comunidad con una nueva asociación "el turismo y los estudiantes son una fuerza clave para la ciudad"

Salamanca da un paso importante en la integración cultural con la creación de la Asociación de Mexicanos en Salamanca. El alcalde, Carlos García Carbayo, junto a Jeazul Ponce, presidenta de esta nueva organización, se han reunido en la mañana de este jueves para presentar oficialmente esta iniciativa que busca estrechar los lazos entre la ciudad y la comunidad mexicana, cada vez más presente en la región.

Durante la comparecencia, García Carbayo destacó la importancia de esta nueva asociación para fortalecer los lazos entre la ciudad y la comunidad mexicana, que crece de manera significativa en varios ámbitos. “El número de mexicanos residentes en Salamanca aumenta día a día, así como la presencia de universitarios mexicanos, que ya constituyen la tercera nacionalidad más numerosa en nuestras aulas, y el turismo mexicano, que registra estancias de larga duración y un notable impacto económico para el comercio local”, señaló el alcalde.

García Carbayo resaltó el compromiso del Ayuntamiento para apoyar a esta comunidad, poniendo a disposición los recursos sociales y ayudas municipales para residentes, desde asistencia en alquileres hasta prestaciones sociales. “Queremos que los mexicanos se sientan en Salamanca como en su propia ciudad, con todas las facilidades y el apoyo que necesiten”, afirmó.

Por su parte, Jeazul Ponce explicó que la iniciativa de crear la Asociación de Mexicanos en Salamanca surgió con el objetivo de compartir la riqueza cultural e histórica que une a ambos países, destacando actividades emblemáticas como la celebración del Día de Muertos, que ya cumple siete años en la Casa de las Conchas, y que este año estará dedicada a la compositora Consuelo Velázquez, autora de “Bésame mucho”.

Además, Ponce adelantó que la asociación tiene planeadas diversas actividades culturales y académicas, así como la colaboración con otras organizaciones hispanoamericanas y locales, para crear una red de apoyo y fomentar la integración de la comunidad mexicana en Salamanca.

Actualmente, según datos oficiales, la población mexicana empadronada en Salamanca ronda las 250 personas, aunque la cifra se eleva significativamente al incluir estudiantes universitarios y población flotante, sumando casi 640 mexicanos entre residentes y universitarios.

El próximo sábado tendrá lugar la presentación oficial de la asociación en la Torre de los Anaya, y en el que se espera contar con la presencia de representantes institucionales y miembros de la comunidad mexicana.