La micología toma Salamanca: las XXXIV Jornadas ‘Lazarillo’ ofrecen conferencias, exposición y actividades divulgativas del 14 al 16 de noviembre

La Sociedad Micológica Salmantina Lazarillo, en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, celebrará del 14 al 16 de noviembre las XXXIV Jornadas Micológicas, un encuentro ya consolidado en el calendario otoñal de la ciudad y que reunirá a aficionados y especialistas en torno al mundo de las setas.

Las actividades comenzarán el viernes 14, a las 20:00 horas, en el Centro Municipal Integrado Trujillo, donde el experto Justo M. Mohedano, miembro de la Sociedad Micológica Extremeña, ofrecerá una conferencia titulada “Hongos hipogeos y semihipogeos”. Durante su intervención, abordará las características de estos hongos subterráneos, su ecología y el papel fundamental que desempeñan en los ecosistemas.

El programa continúa el domingo 16, cuando la Plaza de la Libertad se convertirá en el epicentro de la actividad micológica. Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas, el público podrá visitar una exposición de ejemplares recolectados en distintos montes de la provincia, con la oportunidad de aprender a identificarlos y conocer sus particularidades y hábitats.

Además, en el parque de los Jesuitas, junto al Paseo de San Antonio, se ha instalado un panel informativo que destaca la importancia de conocer las especies para evitar intoxicaciones y subraya el papel ecológico de las setas en la descomposición de materia orgánica. Esta zona alberga más de un centenar de especies vegetales y al menos 30 tipos de setas, lo que la convierte en un enclave ideal para paseos didácticos dentro del programa Savia Red Verde Salamanca.

Desde su fundación en 1988, la Sociedad Micológica Salmantina Lazarillo desarrolla una labor divulgativa y de asesoramiento a los ciudadanos sobre la identificación de setas comestibles. La entidad recuerda que las setas son un recurso silvestre que requiere protección y que la recolección indiscriminada puede poner en riesgo la sostenibilidad del ecosistema micológico.