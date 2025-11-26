Miembros de la red de fiscales de Cooperación Internacional de toda España visitan Salamanca

El alcalde de Salamanca recibe a los miembros de la red de fiscales de Cooperación Internacional de toda España

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presidido en la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento la recepción oficial a los miembros de la Red de Fiscales de Cooperación Internacional de toda España, que se encuentran en la ciudad para celebrar unas jornadas de trabajo clave.

La delegación, que congrega a profesionales de todo el territorio nacional, estuvo encabezada por Francisco Jiménez Villarejo, fiscal de sala coordinador de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado.

El primer edil agradeció a los fiscales la elección de Salamanca como sede para este encuentro, cuyo objetivo principal es "reforzar la coordinación, la formación y la cooperación penal más allá de nuestras fronteras".

García Carbayo destacó que Salamanca comparte con la labor de los fiscales el "valor de la cooperación". "Salamanca es, ante todo, una ciudad de trabajo en equipo: gobernamos escuchando, sumando y construyendo desde el acuerdo", afirmó, haciendo un paralelismo entre la gestión municipal y la necesidad de entendimiento en la justicia internacional.

Durante su intervención, el alcalde no solo puso en valor las conocidas fortalezas de Salamanca desde el punto de vista patrimonial, gastronómico y cultural, sino que también hizo hincapié en los nuevos desarrollos en el ámbito logístico y tecnológico que están impulsando la ciudad.

Para concluir, el alcalde quiso ensalzar la labor de los profesionales de la Red, destacando que representan la "cultura del entendimiento puesta al servicio de la Justicia".

"Como alcalde de Salamanca, quiero trasladarles mi reconocimiento expreso y mi apoyo. Porque su labor combate delitos transnacionales que ningún país puede afrontar solo y asegura que las fronteras no sean un refugio para la impunidad", concluyó García Carbayo, subrayando la importancia estratégica de su trabajo en un contexto global.