Este miércoles arranca la campaña de la Renta 2025

Una de las fechas más esperadas del año está al caer. Hablamos de la declaración de la Renta, un trámite que tendrán que realizar un total de 24 millones de españoles y donde habrá de plazo hasta el próximo 30 junio.

Así pues, Hacienda recaudó en el último ejercicio 325.356 millones de euros, con una previsión de aumento para el ejercicio de la renta de 2025, y por ende para las arcas del Estado.

La Renta la tienen que presentar aquellos trabajadores con ingresos superiores a 22.000 euros de un solo pagador, bajando el límite del mismo en caso de recibir ingresos por parte de trabajadores hasta los 15.786, mientras superen los 1.500 euros en ingresos.

Por otro lado, también tendrán que presentarlo aquellas persianas con ganancias patrimoniales o de capital mobiliario, o con rendimiento de Letras del Tesoro que superen los 1.000 euros.

Así pues, desde este miércoles, 8 de abril, y hasta el 30 de junio, ambos inclusive, se podrá aceptar el borrador de la declaración de la Renta. Para las personas que lo necesiten, podrán realizar el trámite telefónico a partir del 6 de mayo.