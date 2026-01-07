Desde este miércoles, los docentes pueden pedir el acceso a la carrera profesional

La Consejería de Educación ha abierto el procedimiento ordinario de acceso a la carrera profesional horizontal, categoría profesional I, correspondiente al año 2025. Las solicitudes se podrán presentar desde este miércoles 7 de enero hasta el 9 de febrero de 2026, ambos días inclusive.

Esta convocatoria está dirigida al personal docente, ya sea funcionario o laboral, que preste servicios en centros docentes públicos de enseñanza no universitaria, en los servicios de apoyo a dichos centros o en centros administrativos no docentes dependientes de la Consejería de Educación. Quedan excluidos aquellos profesionales a los que ya se les reconoció la categoría profesional I en procesos anteriores, según ha informado la Junta.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente de forma electrónica, utilizando el formulario disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León y en el Portal de Educación. Cada solicitud se remitirá a la Dirección Provincial de Educación correspondiente al destino del solicitante.

Por otro lado, los docentes que decidan no acceder a la carrera profesional seguirán percibiendo el complemento de formación permanente, conocido como sexenio.