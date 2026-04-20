Los migrantes ya pueden solicitar su regularización extraordinaria en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social de Salamanca

Las oficinas de Correos y de la Seguridad Social de Salamanca han comenzado este lunes a atender presencialmente a los migrantes que desean solicitar su regularización extraordinaria, aprobada por el Gobierno el pasado 14 de abril.

Los interesados han de acudir entre las 16:00 y las 19:00 horas a la oficina de la Seguridad Social y entre las 8:30 y las 17:30 horas a Correos. Los horarios se han habilitado de forma que las solicitudes de regularización no intercedan con el resto de trámites, que se seguirán gestionando con normalidad.

Es indispensable pedir cita previa en el portal de la Regularización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del sistema Cl@ve. De no disponer del mismo, se puede rellenar un formulario web o llamar al teléfono 060. Su horario de atención es de 9:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas, de lunes a viernes.

El plazo finaliza el 30 de junio. Hasta entonces, los extranjeros que han solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o que se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes de la misma fecha pueden realizar el trámite de forma presencial o telemática.