Miguel Ríos y Martirio protagonizan la programación musical del fin de semana en el Palacio de Congresos de Salamanca

El Palacio de Congresos de Salamanca acoge este fin de semana dos citas musicales de primer nivel con la presencia de Miguel Ríos y Martirio, en una programación que une el rock clásico con la copla y el tango.

La primera cita será el sábado 18 de abril a las 20:00 horas, cuando Miguel Ríos suba al escenario dentro de una gira muy especial por teatros emblemáticos del país. El artista granadino presenta su nuevo trabajo discográfico, 'Este último vals'.

El espectáculo se presenta en un formato electroacústico, en el que el rock se mezcla con influencias del country, ofreciendo una propuesta más íntima pero sin perder la energía característica del artista. Para ello, estará acompañado por cuatro músicos multiinstrumentistas de gran nivel, lo que aporta riqueza sonora y versatilidad al directo. Con más de 65 años de trayectoria, Miguel Ríos continúa demostrando una vigencia artística intacta y una conexión sólida con el público.

Un día después, el domingo 19 de abril a las 19:00 horas, será el turno de Martirio, que llega a Salamanca con su espectáculo 'Al sur del Tango'. Se trata de una propuesta que explora la fusión entre dos géneros profundamente emocionales y tradicionales: el tango argentino y la copla española.

El concierto según ha explicado el Ayuntamiento propone un recorrido musical cargado de poesía, nostalgia y sensibilidad, en el que la artista reinterpreta canciones que hablan de amor, distancia, memoria y exilio, conectando ambas orillas del Atlántico a través de la música. La propuesta destaca por su cuidada puesta en escena y por su enfoque artístico, que busca renovar el repertorio clásico desde una mirada contemporánea.

Martirio estará acompañada por un trío musical de gran nivel internacional, formado por una violinista catalana, un pianista de Cádiz y un bandoneonista argentino, una combinación que refuerza la esencia mestiza del espectáculo y eleva la interpretación a un plano de gran calidad artística.