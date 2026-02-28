"Milana bonita" resonará en el Teatro Liceo por el centenario del nacimiento de Paco Rabal

Paco Rabal fue uno de los actores más prolíficos y emblemáticos de su generación. Participó en producciones internacionales a las órdenes de directores de la talla de Michelangelo Antonioni y William Friedkin y brilló en películas patrias como 'Goya en Burdeos', con la que ganó su primer y único 'cabezón', y 'Los santos inocentes'. Su inolvidable interpretación de Azarías le valió el reconocimiento de Mejor actor en el Festival de Cannes y podrá ser rememorada por los salmantinos el próximo 11 de marzo.

Ese día, el Teatro Liceo acogerá un homenaje a Francisco Rabal con motivo del centenario de su nacimiento. Habrá una sesión especial doble con 'Los santos inocentes' -restaurada en 2024 por el 40 aniversario de su estreno- y el documental 'Paco, mi padre', realizada por el hijo del actor, Benito, en 1992. Este será, además, quien presente la sesión junto a Maite Conessa, directora de la Filmoteca de Castilla y León.

Los asistentes no solo podrán redescubrir -o descubrir- una de las obras maestras del cine español y la que fuera la película más taquillera en su momento -1984-, sino que también podrán acercarse a la figura de Paco Rabal a través de archivos fotográficos y fílmicos y los testimonios de Asunción Balaguer, Rafael Alberti o Fernando Rey. La entrada será libre hasta completar aforo.