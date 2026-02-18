Miles de musulmanes comienzan el Ramadán en Salamanca

Miles de musulamentes celebran durante estos días el Ramadán en Salamanca, unas fechas señaladas en el calendario islámico y donde las familias se juntan en torno a la fe y a la fiesta, donde se realiza un ayuno que sirve para purificar el alma y el cuerpo.

En Salamanca se cuentan por miles las personas que practican el islam, donde se calcula que unas 5.000 personas profesan esta religión, un número que ha incrementado hasta el doble en tan solo diez años, cuando se calculaban unos 2.500 en 2015.

De este modo, el Ramadán se ha convertido en una festividad más en el territorio salmantino, en donde durante el día no se puede ni comer ni beber agua ni alimentos, y donde la noche se convierte en la fiel aliada de todos los musulamentes.

Durante estos días, algunos barrios como Garrido, donde se concentra gran parte de la comunidad islámica, realizan más vida nocturna que diurna, para así gastar menos energía durante la luz del día y vivir en familia o en compañía de los amigos por la noche.

En Salamanca, como en otros años, se vive con mucha intensidad este evento que finalizará con el Aid en La Aldehuela, como otros años, y donde las familias musulmanas se reunirán para celebrar el fin de la fiesta dentro de un mes, más o menos, cuando el calendario lunar lo estipule