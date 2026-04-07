La ‘mili’ podría computar para la jubilación anticipada

Hace poco se conocía una muy buena noticia para miles de hombres en Salamanca y en el resto de España. Hablamos de mili y cómo podría computar la misma para la jubilación, lo que haría que muchas personas pudieran solicitar la pensión de manera anticipada o incluso tener un ligero incremento en la cuantía a recibir.

Ante esto, la Seguridad Social ha indicado, como recogen varios medios nacionales, que el máximo computable es de un año aplicándose lo mismo, únicamente, en el caso de alcanzar los requisitos de cotización.

Como recoge Uppers, hay diferentes casos en los que sí cuenta, en el caso de la jubilación anticipada será de 35 años cuando sea de manera voluntaria y de 33 años cuando sea involuntaria. En estos casos, la ‘mili’ sería clave, ya que en el caso de que el trabajador tenga, por ejemplo, 34 años en la voluntaria, el servicio obligatorio contaría para llegar a los 35 años.

En el caso de la prestación social sustitutoria, aquellos que realizaron el servicio civil alternativo, tendrán los mismos derechos que aquellos que realizaron el propio servicio militar.

Del mismo modo, cabe recordar que aquellas personas que hicieron más tiempo del exigido en su reemplazo, esos meses adicionales computarán también para aquellas personas que lo acrediten de manera adecuada.

Al igual que han destacado en qué casos sí computará para la jubilación, sea o no anticipada, no contará en la jubilación ordinaria para llegar al mínimo de los años, para los que tengan incapacidad permanente o los que tengan objeción de conciencia sin prestación.

Para reclamar esta prestación se tendrá que solicitar el certificado oficial al Ministerio de Defensa, donde venga adecuadamente y de manera acreditada el servicio militar realizarlo, además de aportar una fotocopia del DNI y la cartilla militar.