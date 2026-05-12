Más de un millar de personas con discapacidad serán contratadas en Castilla y León

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha publicado este martes la convocatoria de subvenciones del programa ELEX 2026, destinado a financiar la contratación de personas desempleadas con discapacidad en las entidades locales. Estas ayudas, dotadas con un total de 7,6 millones de euros, permitirán dar empleo a 1.013 personas y podrán solicitarse desde este miércoles hasta el próximo 1 de junio.

Tal y como apuntan desde la Junta, el objetivo fundamental de esta iniciativa es “facilitar la inserción sociolaboral de un colectivo con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo”. Además, buscan dinamizar y fijar población en el entorno a través de la prestación de servicios de interés general o social.

En cuanto a las personas beneficiarias, estas podrán ser desempleadas inscritas en el Ecyl que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Entre ellos, se incluyen los pensionistas de la Seguridad Social con incapacidad permanente y los de clases pasivas con jubilación por incapacidad permanente.

La subvención financiará los costes salariales y de Seguridad Social con un importe de 7.128 euros por cada contrato a jornada completa de 90 días de duración, pudiendo cada entidad local solicitar un contrato a jornada completa o dos a jornada parcial.

En el proceso de concesión de las ayudas se dará prioridad, según afirma la Junta de Castilla y León, a los proyectos que generen un mayor impacto social y ambiental, con una mayor puntuación para los proyectos vinculados al medioambiente, mejora de espacios públicos, nuevas tecnologías, ocio y cultura. Además, se primará a los municipios de menos de 2.000 habitantes y a las entidades ubicadas en áreas periféricas o zonas desfavorecidas.