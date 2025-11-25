Más de un millón de pensionistas verán cambios en el complemento por hijo tras la nueva reforma

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está preparando una reforma del complemento de pensión para la reducción de la brecha de género con el objetivo de igualar completamente los requisitos de acceso para hombres y mujeres.

Hasta ahora, las mujeres podían acceder a este complemento simplemente por haber tenido hijos, mientras que los hombres debían cumplir condiciones adicionales. Con la modificación, ambos deberán ajustarse a los mismos criterios.

Adaptación a los fallos del Tribunal Supremo y del TJUE

La propuesta responde a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de julio, que determinó que el complemento debe reconocerse a los varones en las mismas condiciones que a las mujeres. También da cumplimiento a la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, que consideró discriminatorio exigir requisitos extra a los hombres, como justificar una interrupción de la carrera profesional por nacimiento o adopción.

Cómo cambiará el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social

El borrador de la reforma modifica el artículo 60 para que cualquier beneficiario de una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente pueda solicitar el complemento por cada hijo, siempre que su carrera profesional se haya visto afectada por el nacimiento o la adopción.

Para acceder al complemento, el solicitante deberá cumplir al menos una de estas condiciones:

Tener más de 90 días sin cotización entre los nueve meses previos al nacimiento y los seis años posteriores, o en caso de adopción, entre la resolución judicial y los seis años siguientes.

Que la suma de las bases de cotización de los dos años posteriores al nacimiento o adopción sea un 10% inferior a la de los dos años anteriores.

Haber registrado ausencia de cotizaciones o menos de 180 días cotizados antes del nacimiento o adopción.

Solo uno de los dos progenitores podrá percibir el complemento

Cada hijo dará derecho de forma independiente al complemento, pero sólo podrá percibirlo uno de los progenitores. Inicialmente se concederá a quien lo solicite antes y cumpla los requisitos.

Si el otro progenitor también lo solicita posteriormente, el complemento corresponderá a quien tenga la suma de pensiones más baja. En caso de empate, se otorgará al que haya causado primero su pensión contributiva.

Además, podrán acceder los beneficiarios de una pensión de viudedad cuando el progenitor fallecido hubiera cumplido los requisitos necesarios.

Cuantía del complemento y límites

El importe del complemento por hijo se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y se actualiza anualmente igual que las pensiones contributivas. Ningún beneficiario podrá cobrar más de cuatro veces el importe mensual establecido por hijo.

Un complemento ya modificado en 2021 por discriminación

No es la primera vez que este complemento cambia por motivos de igualdad. La regulación anterior, que reconocía el complemento de maternidad por “aportación demográfica” sólo a mujeres, fue declarada discriminatoria por el TJUE en 2019. Desde entonces, el Tribunal Supremo ha avalado el derecho de los hombres a percibirlo en las mismas condiciones.

Más de un millón de beneficiarios, la mayoría mujeres

A cierre de octubre, 1.185.850 pensiones incorporaban este complemento, y el 83,6% correspondía a mujeres (991.234). El importe medio mensual se sitúa en 75,1 euros.

El 24,8% de los beneficiarios tiene un hijo, el 48,1% tiene dos, el 18% lo percibe por tres y el 9,1% por cuatro. Este complemento, vigente desde febrero de 2021, se solicita en el mismo trámite que la pensión.