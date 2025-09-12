Más de dos millones de euros para reforzar el suministro de gases medicinales en el Hospital de Salamanca

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 2.033.697 euros destinada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. El objetivo de esta partida es asegurar el suministro de botellas de gases medicinales y no medicinales, así como el servicio de mantenimiento asociado, garantizando así la calidad asistencial y el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios.

Con esta medida, la Junta busca garantizar que el hospital disponga en todo momento de los recursos necesarios para atender a los pacientes en condiciones de seguridad y de acuerdo con la normativa vigente.

La inversión se enmarca dentro de un conjunto de autorizaciones aprobadas para distintos hospitales de Castilla y León, orientadas a mejorar los recursos tecnológicos, farmacológicos y asistenciales de la red pública sanitaria.