Más de dos millones de euros para reforzar el suministro de gases medicinales en el Hospital de Salamanca
La Junta destina 2.033.697 euros al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para garantizar la continuidad y calidad de los servicios sanitarios
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 2.033.697 euros destinada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. El objetivo de esta partida es asegurar el suministro de botellas de gases medicinales y no medicinales, así como el servicio de mantenimiento asociado, garantizando así la calidad asistencial y el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios.
Con esta medida, la Junta busca garantizar que el hospital disponga en todo momento de los recursos necesarios para atender a los pacientes en condiciones de seguridad y de acuerdo con la normativa vigente.
La inversión se enmarca dentro de un conjunto de autorizaciones aprobadas para distintos hospitales de Castilla y León, orientadas a mejorar los recursos tecnológicos, farmacológicos y asistenciales de la red pública sanitaria.
