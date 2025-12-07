Los Mini Brands, clásicos como LEGO y productos de Stitch y Gabby, protagonistas de las cartas a los Reyes Magos en Salamanca

Los pajes de los Reyes Magos y los elfos de Papá Noel ya están adquiriendo los regalos que se pondrán bajo los árboles de las familias salmantinas. Todos ellos intentan cumplir los deseos que los más pequeños han reflejado en sus cartas, pero no siempre es posible. Hay muchos niños a los que arrancar una sonsira y un stock limitado de juguetes. "Piden mucho los productos de Mini Brands -miniaturas que recrean artículos de marcas reales- y uno ya está agotado", reconoce Anjuri, dependienta de una juguetería del centro de Salamanca.

Pese a los intentos de romper los estereotipos de género en los juguetes, sigue habiendo diferencias entre lo que demandan los niños y las niñas. Los primeros se decantan por los SuperThings -objetos cotidianos transformados en héroes y villanos- y los productos de piratas de la marca Piratix; mientras que las segundas prefieren "todo lo que tiene que ver con bebés, como los reborn, que parecen de verdad, y sus accesorios".

Archivo - Interior de una juguetería, - Álex Zea - Europa Press - Archivo

Otros juguetes tradicionales tampoco faltan en las cartas a los Reyes y a Papá Noel de los pequeños salmantinos. "Se están vendiendo muy bien. Muñecas, legos, playmobil, juegos de sociedad y educativos, radiocontrol...", reconocen desde la sección de juguetería del E.Leclerc. "Los sets de LEGO se piden muco", reitera Anjuri.

Las barbies han perdido popularidad pese a haber sido el juguete favorito de las niñas durante décadas. "Tampoco tenemos mucha variedad. Eso dificulta que se vendan más", reconoce. Las muñecas Nancy, en cambio, han experimentado un aumento significativo gracias a ediciones especiales como la de la cantante Aitana.

Muñecas Nancy en una exposición en Madrid. Europa Press

Stitch y Gabby triunfan entre los productos licenciados

Bluey fue la gran triunfadora de los productos licenciados de 2024. La cachorrita de la serie de dibujos homónima inspiró numerosos artículos que se convirtieron en objeto de deseo de los niños y niñas de la capital del Tormes. Relojes digitales, cuentos, ordenadores de actividades... Algunos llegaron incluso a agotarse. Este año, en cambio, le ha cedido el protagonismo a otros personajes. "Está tirando menos", cuenta Anjuri a Salamanca24horas.

Stitch ha cogido el testigo gracias al estreno del live action de 'Lilo & Stitch' en el mes de mayo. También la Patrulla Canina, KPop Demon Hunters y Gabby, la protagonista de 'La Casa de Muñecas de Gabby', de Netflix. "La piden mucho las niñas". Se comercializan set de figuras, un diario de actividades, puzles, juegos de cartas y relojes con su imagen, entre otros productos.

Éxito de los juguetes también entre los adultos

El Ateneo Mercantil acoge la exposición más grande de Europa de Sylvanian Families - ATENEO MERCANTIL - Archivo

Los juguetes no son solo cosa de niños. Los adultos también se interesan por ellos. Muchos coleccionan Funkos, autos de Hot Wheels o los ya citados Mini Brands. La nevera y pieza central para quienes sueñan con montar su propia cocina en miniatura "la quiere todo el mundo y no la hay. Está agotada creo que a nivel nacional. Nadie la consigue", mantiene la dependienta.

"A los adultos les gusta mucho One Piece y regalar Sylvanian Families", añade. La línea de juguetes de animales antropomórficos se ha convertido en otro objeto de deseo de coleccionistas de todo el mundo. Fue creada en 1985 en Japón y, tras un periodo de decadencia, ha resurgido en el siglo XX hasta el punto de no faltar en muchos catálogos ni en muchas cartas escritas a los Reyes Magos y a Papá Noel durante estas navidades.