El Ministerio de Educación defiende reducir las ratios: "Mejoraría la atención individualizada y el bienestar de los docentes"

El Ministerio de Educación defiende reducir las ratios en España. Así lo ha señalado el pasado viernes el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, quien asegura que este medida mejoraría la atención individualizada y el bienestar de los docentes: "Se proporcionaría una respuesta educativa más ajustada a las necesidades del alumnado, reforzando la convivencia, el bienestar y la calidad del trabajo de los docentes", ha apuntado durante el X Congreso Sindical Ordinario de ANPE, celebrado en Madrid.

Así, tras reconocer la trayectoria del sindicato ANPE como organización representativa del profesorado y destacar su implantación territorial y su papel dentro del debate educativo, el secretario de Estado ha valorado el compromiso diario de los docentes con el sostenimiento de la educación pública, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, por lo que ha argumentado que "no puede haber una educación pública de calidad sin profesores reconocidos y respaldados".

En este sentido, De la Rosa ha citado además el nuevo protocolo marco contra el acoso y el ciberacoso escolar presentado recientemente por el Ministerio a la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. En concreto, este documento pretende reforzar las políticas de convivencia y bienestar emocional, con especial atención a la prevención del acoso y el ciberacoso escolar y a la protección del profesorado ante situaciones de conflictividad.

El secretario de Estado de Educación se ha referido también a los trabajos desarrollados desde el Ministerio en torno al Plan de Mejora de la Profesión Docente: "Están enfocados en construir un marco que permita atraer talento docente y acompañar adecuadamente a los profesionales a lo largo de toda su trayectoria".