El Ministerio de Transportes avanza en el estudio para reactivar la conexión ferroviaria Plasencia-León

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa dando pasos en la redacción del Estudio de Viabilidad para la conexión ferroviaria entre Plasencia y León, una infraestructura largamente demandada en el oeste peninsular. Así lo ha comunicado el secretario de Estado, José Antonio Santano, a varios diputados de las provincias afectadas durante una reciente reunión mantenida.

Este estudio constituye una fase previa clave antes de un eventual Estudio Informativo, tal y como establece la legislación ferroviaria vigente. En él se analizan distintas alternativas, desde posibles soluciones estratégicas hasta la opción de mantener la situación actual. Además, incluye un detallado análisis de la demanda y un estudio coste-beneficio, herramientas esenciales para evaluar la viabilidad socioeconómica del proyecto.

Los trabajos iniciales se han centrado en identificar los condicionantes del entorno. Para ello, el Ministerio ha solicitado información a numerosos municipios implicados en el trazado. Sin embargo, los retrasos en algunas respuestas han obligado a ampliar los plazos previstos. A pesar de ello, ya se han completado los análisis sobre los antecedentes y el trazado de la antigua línea ferroviaria, así como los estudios relacionados con los condicionantes existentes.

Uno de los elementos más relevantes del proceso es el estudio de demanda, que requiere una estrecha coordinación con múltiples actores. En este sentido, se ha desarrollado una amplia campaña de encuestas dirigida a viajeros, empresas cargadoras y transportistas, con el objetivo de definir con precisión el potencial de uso del corredor. Esta fase también ha requerido más tiempo del previsto, debido a la complejidad en la recopilación y validación de los datos.

Actualmente, el Ministerio trabaja en el análisis de la información obtenida y en la definición de las distintas alternativas. Desde el departamento destacan su compromiso con una planificación rigurosa, basada en criterios técnicos y en las necesidades reales del territorio, con el objetivo de fomentar una movilidad sostenible tanto para pasajeros como para mercancías.

Una vez concluido el Estudio de Viabilidad, este será remitido al Consejo Asesor del Ministerio para la emisión del informe preceptivo, paso previo a futuras decisiones sobre la posible ejecución del proyecto.