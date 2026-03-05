El Miserere de Doyagüe volverá como preludio de la Semana Santa de Salamanca a la Catedral Nueva

El miserere de Doyagüe se presenta en Salamanca. De izquierda a derecha: El director Raúl J. Ortiz; Francisco Hernández, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca; Carmen Seguín, concejala de Festejos; Josefa Montero, musicóloga; y Javier Calvo, tenor de la obra

La Junta de la Semana Santa de Salamanca ha vuelto a organizar uno de los eventos más esperados por estas fechas, el Miserere de Doyagüe, una obra que plasmará la fe de los salmantinos en la Catedral Nueva de la capital del Tormes este domingo, 8 de marzo, desde las 19:00 horas, y que vuelve a estar entre nosotros desde hace ya trece años, cuando los estamentos religiosos de la localidad charra hicieron revivir esta obra.

Una pieza que servirá de preludio de la Semana Santa 2026 y que introducirá al municipio salmantino de lleno en la religiosidad de esta época poniendo en valor al artista salmantino reconocido a nivel mundial, la figura de Manuel José Doyagüe Jiménez.

La concejala de Tradición y Festejos, Carmen Seguín, ha indicado en la presentación del Miserere que “hablar de Doyagüe es hablar sobre una de las personas más importantes en la música de Salamanca”, enriqueciendo “el patrimonio de la ciudad y traspasando fronteras”.

Francisco Hernández, presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, ha puesto en valor las facilidades de cara a organizar este evento, ya que “es una de las joyas de nuestra Semana Santa, el disponer de un Miserere propio. Que le podamos dar difusión es un orgullo y seguiremos apostando por ello”.

Desde la Junta de Semana Santa de Salamanca también se ha explicado que ya se está trabajando en que las fechas litúrgicas se realicen de la mejor manera posible, por lo que ya se está trabajando junto al Ayuntamiento de Salamanca en la retirada de vehículos, tapar señales, arreglar bordillos o recortar de ramas, “todas esas pequeñas cosas que nos hacen llegar las cofradías para que los desfiles luzcan como tienen que lucir.”

Del mismo modo, ha destacado como novedad que este año se grabará la obra para dar mostrar a todo aquel que quiera la obra salmantina y explotar el producto para que sirva como estamento publicitario.

La musicóloga Josefa Montero fue la pionera en trabajar de la mano con la Junta de Semana Santa para que el Miserere de Doyagüe volviera a ver la luz, ante esto ha explicado que esta obra en La Menor ha hecho que se ganara el reconocimiento a nivel europeo, como fue el caso de Hilarion Eslava, sacerdote y musicólogo del siglo XIX, donde expuso que “era una de las obras musicales más importantes del momento”.

Jesús Calvo, tenor que también interpretará la obra, ha indicado la relevancia de Doyagüe y como 75 músicos y coralistas harán que la obra alcance su máximo esplendor, mejorando año a año: “Se podrá observar la alternancia entre la palabra y la música. Será algo conmovedor y misericordioso con la gran oportunidad de escuchar una música que es original de Salamanca”.

El Miserere de Doyagüe: trece años al servicio de la Semana Santa de Salamanca

Las obras de Doyagüe, Reynoso y Olivares se volverán a dar cita en la Catedral Nueva de Salamanca desde las 19:00 horas de este domingo, 8 de marzo. Una interpretación que contará con las actuaciones de María del Monte (soprano), Ana María Hidalgo (mezzosoprano), Jesús Calvo (tenor), Antonio Santos (barítono), Rubén González (piano) y Luis Felipe Delgado (textos y voz).

En cuanto a los coros, correrán a cargo del Coro Ciudad de Salamanca y la Capilla Clásica XXI, todo dirigido por el director Raúl J. Ortiz. Una obra que se disfrutará en un marco incomparable y donde la entrada será libre hasta completar aforo.