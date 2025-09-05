Más de la mitad de los contadores de agua de Salamanca ya tienen lectura remota

El Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Salamanca ha modernizado más de 36.000 contadores, lo que representa la mitad del total en la ciudad. El objetivo es facilitar la lectura remota, en cumplimiento con el Real Decreto 178/2021, que busca mejorar el control y la detección de posibles fugas.

La medida, que también se alinea con el Real Decreto 3/2023, promueve una gestión más transparente, eficiente y sostenible del consumo de agua.

Para los usuarios, este sistema ofrece múltiples ventajas, como la detección de fugas interiores, el control de consumo en viviendas deshabitadas o, en el caso contrario, la detección de falta de consumo en casas habitadas. Además, los usuarios pueden configurar alertas automáticas para detectar consumos anómalos.

Con este avance, los ciudadanos pueden evitar consecuencias económicas y daños en sus inmuebles, al tiempo que fomentan el ahorro de agua.