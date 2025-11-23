¿Por qué la mitad de los españoles no tiene intención de vacunarse frente a la gripe esta temporada?

Un 51 por ciento de los españoles no tiene intención de vacunarse frente a la gripe esta temporada, superando al 45 por ciento que sí lo hará, según revela el Observatorio de Vacunación Antigripal en España 2025. Los datos, considerados "alarmantes" por los expertos, señalan una tasa de inmunización estancada y ponen el foco en los motivos detrás de la negativa, destacando la falta de percepción de riesgo y la escasa recomendación activa por parte del personal sanitario.

El estudio analiza en profundidad las razones que impulsan a la mitad de la población a rechazar la dosis antigripal, destacando tres argumentos clave:

No pertenecer a un grupo de riesgo (42%): Este es el motivo más citado entre quienes deciden no vacunarse, evidenciando una persistente falta de percepción de riesgo individual.

Falta de prescripción médica (33%): Un tercio de los no vacunados cita la ausencia de una recomendación o prescripción formal por parte de su médico o enfermero.

No haber padecido nunca la gripe (20%): La experiencia personal de no haber enfermado gravemente con el virus también influye en la decisión de no inmunizarse.

Javier Castrodeza, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, subraya que "el hecho de que la mitad de la población no tenga intención de vacunarse frente a la gripe sigue siendo alarmante. Debemos insistir en la concienciación y en la recomendación sanitaria activa". A pesar de la reticencia, el estudio arroja una luz de esperanza: un contundente 43% de quienes hoy no planean vacunarse cambiaría de opinión si su médico o enfermero se lo aconsejara. Solo un 15% se declara inamovible en su postura.

Otros factores que podrían influir en el cambio de opinión son la transparencia sobre efectos secundarios (16%) y acceso a datos claros sobre la efectividad de la vacuna (16%).

"Estos resultados ponen de relieve la persistente falta de percepción de riesgo y la escasa recomendación activa por parte del personal sanitario, dos factores determinantes en la decisión de vacunación", apuntan los expertos.

La intención de vacunarse varía significativamente por grupos de población: en mayores de 60 años (la intención asciende al 71%) y en la población sin riesgo (se reduce drásticamente al 31%). Por comunidades autónomas, Andalucía presenta el mayor grado de intención de vacunación (50%), mientras que la Comunidad de Madrid registra el menor (41%).

En contraste, quienes sí se vacunan lo hacen principalmente por autoprotección y protección de su entorno (55%) y por la recomendación de un profesional sanitario (46%).

A pesar de que el 65% de los españoles mantiene estable su confianza en la vacuna, el conocimiento sobre los grupos de riesgo prioritarios está disminuyendo. Los mayores de 60 años son los más reconocidos (88%), pero la identificación de otros grupos como niños, embarazadas o personas con afecciones cardíacas o respiratorias sigue siendo muy baja. Muchos ciudadanos reclaman una comunicación más activa. De hecho, un 43 por ciento desearía que su médico o enfermero les informara de forma más proactiva sobre la importancia de la vacunación.