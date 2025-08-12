Casi la mitad de los jóvenes salmantinos sigue viviendo con sus padres y muchos emancipados dependen de ayuda económica

Según datos recogidos por Europa Press, el 45% de los jóvenes españoles de hasta 31 años continúa viviendo en el hogar familiar, mientras que el 55% ha conseguido emanciparse. Sin embargo, independizarse no garantiza estabilidad económica: entre quienes ya viven por su cuenta, un 26,3% recibe ayuda de sus padres, un 7,6% de otros familiares y un 4,4% de personas cercanas no familiares.

En total, más del 38% de los encuestados depende de apoyo económico externo. El informe advierte que la capacidad de ahorro también es reducida: un 19,6% de los jóvenes no ahorra nada, y la mayoría guarda menos del 30% de sus ingresos. Además, un 42,3% de los emancipados no podría afrontar un gasto imprevisto de 10.000 euros, y un 31,3% ni siquiera uno de 5.000.

Entre quienes siguen con sus padres, las cifras tampoco son mucho mejores: un 24,1% no ahorra y un 35,5% no cubriría un gasto de 10.000 euros. El estudio concluye que la precariedad económica sigue condicionando las decisiones vitales de la juventud, limitando su autonomía y su capacidad de planificar a medio y largo plazo.