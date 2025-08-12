Casi la mitad de los jóvenes salmantinos sigue viviendo con sus padres y muchos emancipados dependen de ayuda económica

Un estudio revela que más del 38% de quienes viven solos necesita apoyo externo y que la capacidad de ahorro es limitada en ambos perfiles

Apenas dos de cada diez jóvenes pueden emanciparse por un mercado laboral con récord de temporalidad
Según datos recogidos por Europa Press, el 45% de los jóvenes españoles de hasta 31 años continúa viviendo en el hogar familiar, mientras que el 55% ha conseguido emanciparse. Sin embargo, independizarse no garantiza estabilidad económica: entre quienes ya viven por su cuenta, un 26,3% recibe ayuda de sus padres, un 7,6% de otros familiares y un 4,4% de personas cercanas no familiares.

En total, más del 38% de los encuestados depende de apoyo económico externo. El informe advierte que la capacidad de ahorro también es reducida: un 19,6% de los jóvenes no ahorra nada, y la mayoría guarda menos del 30% de sus ingresos. Además, un 42,3% de los emancipados no podría afrontar un gasto imprevisto de 10.000 euros, y un 31,3% ni siquiera uno de 5.000.

Entre quienes siguen con sus padres, las cifras tampoco son mucho mejores: un 24,1% no ahorra y un 35,5% no cubriría un gasto de 10.000 euros. El estudio concluye que la precariedad económica sigue condicionando las decisiones vitales de la juventud, limitando su autonomía y su capacidad de planificar a medio y largo plazo.

