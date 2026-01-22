Más de la mitad de las luminarias de Salamanca se renovarán en 2026 y 2027: ¿está tu calle entre las que se cambiarán?
El Ayuntamiento de Salamanca cambiará un total de 10.164 luminarias de alumbrado público
Salamanca tendrá un cambio total de cara con 10.164 luminarias de alumbrado público que pasará de los puntos de luz de tecnología antigua a puntos de luz ligados al ahorro y a la eficiencia energética.
En este caso serán 639 avenidas, calles, paseos, puentes, glorietas, parques y plazas, equivalentes al 63 por ciento de la ciudad que aún estaban pendientes de sustitución y que verán como en 2026 y 2027 se modificarán totalmente.
El presupuesto adjudicado para esta obra será de 7.430.372,36 euros, financiación que se ha realizado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Esta ayuda se realiza a través de un préstamo reembolsable, sin comisiones de apertura, estudio o cancelación anticipada y con un plazo de vigencia de un año de carencia y nueve de amortización.
De este modo, esta actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal para adaptarse al cambio climático para así reducir la huella de carbono en la ciudad y fomentar la eficiencia energética.
- Avenidas: Agustinos Recoletos, Alcalde Málaga Guerrero, Aldehuela, Alfonso XI, Artes, Campoamor, Carlos I, Carmen Martín Gaite, Cipreses, Comuneros, Doctor Alfonso Sánchez Montero, Doña Gonzala Santana, Doña Urraca, Federico Anaya, Fernando III El Santo, Fernando Pessoa, Filiberto Villalobos, Genaro de No, Gonzalo Torrente Ballester, Hilario Goyenechea, José Núñez Larraz, Juan de Álava, Juan de Austria, Juan Pablo II, Justicia, Lasalle, Luis de Camoens, Maristas, Merced, Mirat, Obispo Sancho de Castilla, Padre Ignacio Ellacuría, Portugal, Raimundo de Borgoña, Reyes de España, Río, Salamanca, San Agustín, Vega de Salamanca, Vicente del Bosque, Villamayor y Virgen del Cueto.
- Calles: Acacias, Acebos, Adaja, Adolfo Suárez, Afiladores, Águilas, Agricultura, Ahorro, Ailantos, Alameda, Alarcón, Álava, Alberca, Alberto Durero, Alberto García, Albuera, Alcalde Antonio Estella, Alcalde Bravo García, Alcalde Cuervo García, Alcalde Fernández Alonso, Alcalde García Peñuela, Alcalde Gil Ramírez, Alcalde Gutiérrez Ceballos, Alcalde Gutiérrez Rubio, Alcalde Marcelo Fernández Nieto, Alcalde Navarro González, Alcalde Olivera García, Alcalde Primitivo Santa Cecilia, Alcalde Torres López, Alfareros, Almeida, Almenara, Alondra, Alto, Amatos, América, Andalucía, Antonio Colinas Lobato, Antonio Fernández Alba, Antonio García Boiza, Antonio García Maceira, Antonio López Borrasca, Antonio Llorente Maldonado, Antonio Ponz, Antonio Romo Pedraz, Arapiles, Arenales, Arias Pinel, Arlanzón, Arquímedes, Arquitecto Repullés y Vargas, Artesanos, Atlántico, Aurelia López, Avena, Ávila, Ayacucho, Ayala, Babia, Bachiller Finardo Valerio, Bachiller Sansón Carrasco, Badajoz, Bailén, Ballesta, Bañista, Barberán y Collar, Barco, Barón de Rosmithal, Barqueros, Bartolomé de Escobedo, Bartolomé de las Casas, Beato Alonso de Orozco, Beira, Belén, Benavente, Bernardo Martín Pérez, Bilbao, Blas de Otero, Bodón, Bolívar, Bosque, Brocheros, Bruma, Bruselas, Bosque, Buen Pastor, Buenamadre, Buenaventura, Buenos Aires, Buscón don Pablos, Cabeza de Vaca, Cáceres, Caída de Valhondo, Calatañazor, California, Calixto y Melibea, Camelias, Cándido Albarrán, Cándido Rodríguez Pinilla, Cantábrico, Cantalpino, Canteras, Cañada de la Aldehuela, Carabelas, Cardenal Almaraz, Cardenal Cisneros, Carolina Coronado, Carpinteros, Carteros, Casablanca, Castañar, Castaños, Castellanos, Castilla, Cataluña, Cepeda, Cerezo, Ceriñola, Cerro, Ceuta, Chacineros, Chinchibarra, Churruca, Ciervo, Cilloruelo, Cisne, Ciudad Real, Colegio Solís, Colombia, Comercio, Comisión Europea, Concordia, Conde Don Vela, Conde Jusivado, Conde de Orgaz, Conde Vallellano, Conde Vermudo Núñez, Cóndor, Coral, Cordel de Merinas, Cordel de Merinas de Chamberí, Corregidor Caballero Llanes, Cortes de Cádiz, Costa Rica, Cristo de Cabrera, Cruce, Cruz de Caravaca, Cuarta, Cuba, Cuchilleros, Cuello Calón, Cuenca, Curtidores, Descubridores, Diamante, Diego de Almagro, Diego de Deza, Diego Losada, Diego Pisador, Dimas Madariaga, Diosleguarde, Doce de Octubre, Docencia, Doctor Blanco Nájera, Doctor Casimiro Población, Doctor Miguel Moraza, Doctor Navarro, Doctor Ramos del Manzano, Doctor Talavera, Domingo de Soto, Don Heliodoro Morales, Don José Artero, Don Pelayo, Don Quijote, Doña Gonzala Santana, Doña Urraca, Doñinos, Dorado Montero, Dos de Mayo, Dulcinea, Echegaray, Edison, Eduardo Lozano Lardet, El Bierzo, Emigdio de la Riva, Emilio Alarcos, Emilio Salcedo, Enrique de Villena, Entreríos, Eras, Escuelas, Escuelas Viejas, Escribanos, Esmeralda, Españoleto, Espartero, Esperanza, Espronceda, Estrasburgo, Estrecha de Tejares, Etreros, Eusebio Bona, Explorador Iradier, Extremadura, Faisán, Federico Lozano Andrés, Feliciano de Silva, Felipe II, Felipe Bertran, Félix de Montemar, Fermoselle, Fernande Carton, Fernando Lázaro Carreter, Fernando Población, Fernando Santos, Ferroviarios, Figueira da Foz, Filipinas, Flecha, Flor, Florinda la Cava, Fontiveros, Forjadores, Fortis y Fortunio, Francisco Bernis, Francisco Fernández Villegas, Francisco Gil, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego Tadeo González, Fray Junípero Serra, Gacela, Galileo, Gallo, Gamo, Ganaderos, García Moreno, García de Quiñones, Gardenia, Garrido y Bermejo, Garza, Gasperi, Gavilán, Gaviotas, General Albertos, General Castaños, Génova, George Borrow, Gerardo Gombau, Gil de Ontañón, Girasol, Gloria Fuertes, Gómez Arias, González Bustillo, Gorrión, Goya, Gran Capitán, Granate, Gravina, Greco, Guarda, Guerrilleros, Guijuelo, Guindos, Gustavo Dore, Gütenberg, Guzmán de Alfarache, Guzmán el Bueno, Halcón, Henri Collet, Henri Spaak, Hermanas Fidalgo Morales, Hernán Cortés, Herreros, Higuera, Hilanderas, Hipólito Rodríguez Pinilla, Hogar, Honduras, Hortelanos, Huelva, Huerta Otea, Huertas, Huertas de la Trinidad, Imperial, Ingenieros Zapadores, Jamaica, Jardineros, Jardines, Javier de Montillana, Jean Laurent, Jerónimo Munzer, Jesús Arambarri, Jesús García Bernalt, Jesús Rasueros, Jesús Izcaray, Joaquín Rodrigo, Joaquín Secall, John Dalton, José Cadalso, José de Lamano Beneite, José Manuel de Villena, José Núñez Larraz, José Ribera, José Velicia, Jovellanos, Joyeros, Juan Antonio Vicente Bajo, Juan de Argüelles, Juan Bautista de Toledo, Juan de la Cierva, Juan de la Cosa, Juan de Garay, Juan de Herrera, Juan Maluquer, Juan Pareja, Juan Picornell, Juan Ramón Jiménez, Juan Ruiz Peña, Juan de Villoria, Julián Casas El Salamanquino, La Alamedilla, La Coruña, La Higuera, La Radio, Ladera, Lagar, Lamberto de Echevarría, Larga, Lazarillo de Tormes, Lázaro Ralero, Ledrada, Leñadores, León, Levante, Licenciado Vidriera, Limón, Linares, Llorente Maldonado, López Vivero, Lorenzo Niño, Luciano González Egido, Lucas Fernández, Luis Anaya, Luis Bello, Luis Sala Balust, Luis Vives, Luxemburgo, Luz, Madagascar, Maestro Albéniz, Maestro Alfonso Sánchez, Maestro Alonso, Maestro Arbos, Maestro Argenta, Maestro Arriaga, Maestro Arrieta, Maestro Barbieri, Maestro Bartolomé Ramos, Maestro Caballero, Maestro Cabezón, Maestro Chapi, Maestro Chueca, Maestro Correas, Maestro Eslava, Maestro Giner, Maestro Guridi, Maestro Granados, Maestro Hernando, Maestro Jiménez, Maestro Lidón, Maestro Lleó, Maestro Marqués, Maestro Salinas, Maestro Sánchez Allú, Maestro Soler, Maestro Tárrega, Maestro Usandizaga, Maestro Valverde, Maestro Vives, Magallanes, Managua, Maldonado Ocampo, Manuel Álvarez El Griego, Manuel García Blanco, Manuel de Falla, Manuel Fernández Álvarez, Manuel Parada, Manuel Ramos Andrade, Marconi, María Telo, Mariano Ares y Sanz, Mariano de Santiago Cividanes, Marina, Marmolistas, Martín Alonso Pedraz, Martín Cubas, Martinamor, Mataseca, Mateo Hernández, Matilde Cherner, Matilla de los Caños, Mayor, Mediterráneo, Méjico, Melilla, Méndez Núñez, Meninas, Miguel Ángel, Miguel Hernández, Miguel de Unamuno, Milano, Mineros, Miranda, Miranda y Oquendo, Miróbriga, Misión, Moisés, Moral, Moriscos, Mozárabes, Mozárbez, Muchacha, Muñovela, Murcia, Músico Antonio José, Nava del Rey, Navasfrías, Navegantes, Nazaret, Nebrija, Nicaragua, Nicomedes Martín Mateos, Nuestra Señora de la Asunción, Nueva Guinea, Nueva de San Bernardo, Nueva Zelanda, Núñez de Balboa, Núñez de Losada, Obispo Alcolea, Obispo Ramírez de Villaescusa, Oca, Olegario González de Cardedal, Ónice, Orégano, Orellana, Oropéndola, Otumba, Ovalle, Pablo Picasso, Paces, Pacífico, Padre Arintero, Padre Cámara, Palos de la Frontera, Pamplona, Panaderos, Panamá, Papa Luna, Paraguay, Pardal, Pardo Bazán, Parlamento Europeo, Pascual Madoz, Pastores, Pablo Casals, Pantera, Pascal, Pastores, Pavia, Pedro Chacón, Pedro Ciruelo, Pedro Lagasca, Pedro Mendoza, Pedro Vidal, Peña de Francia, Peñafiel, Peñaranda, Pereda, Perla, Perdón, Pérez Oliva, Pescadores, Pico de Almanzor, Pico de Aneto, Pico de Calvitero, Pico del Jalama, Pico de Maladeta, Pico del Moncayo, Pico del Naranco, Pico Veleta, Picos de Europa, Piedad, Pierre Werner, Pintor Fernando Gallego, Pintor Morales, Pío Baroja, Plasencia, Plateros, Pollo Martín, Ponce de León, Pontevedra, Portugaleses, Pozo, Pradillo Ventorro, Primera, Príncipe de Vergara, Profesor Camón Aznar, Profesor Lucas, Profesor Sánchez Fraile, Puerto de la Cruz, Quevedo, Quinta, Rafael Lapesa, Ramón de Mesonero Romanos, Ramos de Pareja, Rebollar, Recreo, Rector Madruga, Rector Balcells, Regato de Buenavista, Relojeros, Remigio González Adares, República Dominicana, Ricardo Pérez Fernández, Richard Ford, Richard Twiss, Río Águeda, Río Alagón, Río Alhándiga, Río Almar, Río Camaces, Río Coa, Río Cuerpo de Hombre, Río Ebro, Río Francia, Río Guadalquivir, Río Guadiana, Río Guareña, Río Jalón, Río Júcar, Río Las Uces, Río Maíllo, Río Margañán, Río Miño, Río Mondego, Río Sangusín, Río Segre, Río Segura, Río Sil, Río Tajo, Río Tinto, Río Ubierna, Río Yeltes, Risa, Rodasviejas, Rodrigo de Triana, Rodríguez Fabrés, Romero, Romualdo de Madariaga, Rosales, Rubí, Rufino Aguirre Ibáñez, Ruiz Zorrilla, Saavedra y Fajardo, Salmerón, Salvador, San Agapito, San Andrés, San Arcadio, San Aurelio, San Bruno, San Cosme, San Damián, San Ernesto, San Felices, San Felipe, San Félix, San Florencio, San Ignacio de Loyola, San Ildefonso, San José, San Lucas, San Luis de Gonzaga, San Matías, San Pascasio, San Pedro, San Quintín, San Roque, San Sebastián, San Simeón, Sánchez Llevot, Sánchez Rojas, Sancho Panza, Santa Bárbara, Santa Inés, Santa Isabel, Santa Marta, Santa Mónica, Santa Rosa de Lima, Santa Tecla, Santa Teresita del Niño Jesús, Santiago Diego Madrazo, Santo Domingo El Sabio, Santo Tomás de Villanueva, Santos, Saucelle, Sequeros, Siega Verde, Sierra del Barco, Sierra de Béjar, Sierra de Quilama, Sierra Morena, Silvestre Sánchez Sierra, Simancas, Sumatra, Taboada García, Tapiceros, Teide, Teso de Buenavista, Teso de la Feria, Tejares, Tirso de Molina, Tizziano, Tomillar, Tordesillas, Topacio, Toreros, Torneros, Torres Quevedo, Trabajo, Trasera Vía, Tratado de La Haya, Tratado de Maastrich, Tratado de París, Trigo, Uruguay, Uva, Valdivia, Valencia, Valladolid, Vallejera, Valverdón, Vargas Zúñiga, Vasconia, Vázquez Díaz, Vasco de Gama, Vecinos, Velarde, Vellés, Venancio Blanco, Venezuela, Vicente Beltrán de Heredia, Víctor García de la Concha, Victoria, Vid, Vidrieros, Vigo, Vilar Formoso, Villa de Macotera, Villar del Profeta, Villarino, Viña, Virgen de Guadalupe, Viseu, Vista Alegre, Volta, Wellington, William Bradford, Zacarías González, Zapateros, Zorita, Zúñiga y Zurbarán.
- Bulevar de la Milagrosa.
- Calzada de Medina.
- Caminos de las Aguas, Moriscos y Río.
- Carreteras de Aldealengua, Carbajosa, La Fregeneda, Ledesma y Vistahermosa.
- Glorietas: Adolfo Suárez, Arenal del Ángel, Bernardas, Charrería, Don Enrique el Navegante, Filiberto Villalobos, Flecha, Francisco López de Villalobos, Julio González, Leonardo Da Vinci, Los Alcaldes, Obispo Bobadilla, Obispo Mauro Rubio, Ruta de la Plata, San Marcelino Champagnat, Santiago Martín El Viti, Vettones y Vacceos.
- Parques: Elio Antonio de Nebrija, Huertos Urbanos, ISPE, Miguel Delibes, Picasso, Pizarrales, San Bernardo y Tomás Bretón.
- Pasarela de La Fontana.
- Paseos: Canalejas, Carmelitas, César Real de la Riva, Doctor Torres Villarroel, El Rollo, El Tormes, Enrique de Sena, Estación, Fluvial, Fresno, Lunes de Aguas, Madroños, Olivos, Progreso y Robles.
- Plazas: África, Aguas, Ahorro, Alcalde Prieto Carrasco, Alto del Rollo, Baleares, Barcelona, Caracas, Carmelitas, Castilla y León, Chica, Cigüeñas, Coimbra, Corregidor Saura Saravia, Delicias, Diego Hurtado de Mendoza, Enseñanza, Escritores, España, Estación, Ferrocarril, Florida, Fontana, Francisco Botello de Moraes, Fuente Blanca, Fuente Clara, Fuente El Cántaro, Fuente Nueva, Fuente Tormellas, Fundao, Gabriel y Galán, Iglesia, Jacques Delors, Jean Monet, Jilguero, Julián Sánchez El Charro, Justicia, Konrad Adenauer, Madrid, Maestro Luna, Maestro Sorozábal, Maestro Tomás Luis de Victoria, Maestro Turina, Mancha, Mar, Mirto, Nuestra Señora de la Consolación, Oficios, Poniente, Robert Schuman, San Fernando, San Francisco de Asís, San Francisco de Sales, San José Obrero, Santa Cecilia, Toneleros, Trujillo, Valmuza, Vidal, Viriato, Virgen de la Vega, Willy Brandt, Winston Churchill y Zoco.
- Puentes: Enrique Estevan, Juan Carlos I y Sánchez Fabrés.
- Vía Helmántica.
También te puede interesar
Lo último