Las mitad de las plazas y 13 especialidades cubiertas en la primera semana de adjudicaciones MIR en Salamanca
En total, 51 Médicos Internos Residentes ya han elegido el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para formarse en 23 especialidades diferentes
Este lunes, 11 de mayo, ha sido uno de los días más intensos en cuanto a adjudicaciones MIR se refiere con un total de diez divididas en ocho especialidades diferentes.
La primera de ellas se trataba de Obstetricia y Ginecología, donde a primera hora de la mañana se cubrían las dos plazas vacantes que quedaban (los números 3.517 y 3.521), y que se sumaban al MIR que se adjudicó la plaza el pasado jueves, 7 de mayo. De este modo, se completaba otra especialidad en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Poco después, se conocía que otro MIR elegía la plaza de Urología, completando así otra de las especialidades que se encontraban entre las plazas ofertadas para este año 2026. El MIR número 3.567 era el que había elegido este servicio del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Más tarde, era el turno de otros futuros especialistas, entre los que se encontraban Cirugía General y Aparato Digestivo (3.728), Radiodiagnóstico (3.880), otra plaza más de Cirugía General y Aparato Digestivo (3.914), Medicina Familiar y Comunitaria (4.014), Pediatría y sus Áreas Específicas (4.128), Psiquiatría (4.149) y, por último, Angiología y Cirugía Vascular (4.182), que cubría sus plazas vacantes al ser la única ofertada.
De momento, son un total de 51 Médicos Internos Residentes los que han elegido realizar su formación en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por lo que se han cubierto la mitad de las plazas ofertadas al ser un total de 102.
Especialidades elegidas en Salamanca junto al número MIR que la ha seleccionado
Primer día (4 de mayo de 2026)
- Cardiología - 16
- Cardiología - 40
- Cardiología - 50
- Anestesiología y Reanimación - 146
- Hematología y Hemoterapia - 188
- Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 271
- Pediatría y sus Áreas Específicas 281
- Hematología y Hemoterapia - 285
- Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - 359
- Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - 382
- Cirugía Ortopédica y Traumatología - 427
- Otorrinolaringología - 570
- Endocrinología y Nutrición - 588
Segundo día (5 de mayo de 2026)
- Hematología y Hemoterapia - 926
- Oncología Médica - 1.069
- Radiodiagnóstico - 1.108
- Oftalmología - 1.232
- Cirugía Ortopédica y Traumatología - 1.314
Tercer día (6 de mayo de 2026)
- Oftalmología - 1.652
- Neurología - 1.724
- Medicina de Urgencias y Emergencias - 1.757
- Pediatría y sus Áreas Específicas - 1.854
- Endocrinología y Nutrición - 1.917
- Medicina Familia y Comunitaria 1.931
Cuarto día (7 de mayo de 2026)
- Otorrinolaringología - 2.129
- Obstetricia y Ginecología - 2.232
- Medicina Interna - 2.255
- Psiquiatría - 2.362
- Anestesiología y Reanimación - 2.446
- Aparato Digestivo - 2.553
- Urología - 2.622
- Oncología Médica - 2.661
- Neurocirugía - 2.761
Quinto día (8 de mayo de 2026)
- Aparato Digestivo - 2.988
- Anestesiología y Reanimación - 3.023
- Anatomía Patológica - 3.030
- Anestesiología y Reanimación - 3.072
- Cirugía Ortopédica y Traumatología - 3.135
- Hematología y Hemoterapia - 3.178
- Aparato Digestivo - 3.269
Sexto día (11 de mayo de 2026)
- Obstetricia y Ginecología - 3.517
- Obstetricia y Ginecología - 3.521
- Urología - 3.567
- Cirugía General y Aparato Digestivo - 3.728
- Radiodiagnóstico - 3.880
- Cirugía General y Aparato Digestivo - 3.914
- Medicina Familiar y Comunitaria - 4.014
- Pediatría y sus Áreas Específicas - 4.128
- Psiquiatría - 4.149
- Angiología y Cirugía Vascular - 4.182
Especialidades que completan sus plazas ofertadas
- Anestesiología y Reanimación
- Angiología y Cirugía Vascular
- Aparato Digestivo
- Cardiología
- Cirugía Ortopédica y Traumatología
- Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología
- Endocrinología y Nutrición
- Medicina de Urgencias y Emergencias
- Neurocirugía
- Obstetricia y Ginecología
- Oftalmología
- Otorrinolaringología
- Urología
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