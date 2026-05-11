Las mitad de las plazas y 13 especialidades cubiertas en la primera semana de adjudicaciones MIR en Salamanca

Este lunes, 11 de mayo, ha sido uno de los días más intensos en cuanto a adjudicaciones MIR se refiere con un total de diez divididas en ocho especialidades diferentes.

La primera de ellas se trataba de Obstetricia y Ginecología, donde a primera hora de la mañana se cubrían las dos plazas vacantes que quedaban (los números 3.517 y 3.521), y que se sumaban al MIR que se adjudicó la plaza el pasado jueves, 7 de mayo. De este modo, se completaba otra especialidad en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Poco después, se conocía que otro MIR elegía la plaza de Urología, completando así otra de las especialidades que se encontraban entre las plazas ofertadas para este año 2026. El MIR número 3.567 era el que había elegido este servicio del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Más tarde, era el turno de otros futuros especialistas, entre los que se encontraban Cirugía General y Aparato Digestivo (3.728), Radiodiagnóstico (3.880), otra plaza más de Cirugía General y Aparato Digestivo (3.914), Medicina Familiar y Comunitaria (4.014), Pediatría y sus Áreas Específicas (4.128), Psiquiatría (4.149) y, por último, Angiología y Cirugía Vascular (4.182), que cubría sus plazas vacantes al ser la única ofertada.

De momento, son un total de 51 Médicos Internos Residentes los que han elegido realizar su formación en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, por lo que se han cubierto la mitad de las plazas ofertadas al ser un total de 102.

Especialidades elegidas en Salamanca junto al número MIR que la ha seleccionado

Primer día (4 de mayo de 2026)

Cardiología - 16

Cardiología - 40

Cardiología - 50

Anestesiología y Reanimación - 146

Hematología y Hemoterapia - 188

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 271

Pediatría y sus Áreas Específicas 281

Hematología y Hemoterapia - 285

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - 359

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología - 382

Cirugía Ortopédica y Traumatología - 427

Otorrinolaringología - 570

Endocrinología y Nutrición - 588

Segundo día (5 de mayo de 2026)

Hematología y Hemoterapia - 926

Oncología Médica - 1.069

Radiodiagnóstico - 1.108

Oftalmología - 1.232

Cirugía Ortopédica y Traumatología - 1.314

Tercer día (6 de mayo de 2026)

Oftalmología - 1.652

Neurología - 1.724

Medicina de Urgencias y Emergencias - 1.757

Pediatría y sus Áreas Específicas - 1.854

Endocrinología y Nutrición - 1.917

Medicina Familia y Comunitaria 1.931

Cuarto día (7 de mayo de 2026)

Otorrinolaringología - 2.129

Obstetricia y Ginecología - 2.232

Medicina Interna - 2.255

Psiquiatría - 2.362

Anestesiología y Reanimación - 2.446

Aparato Digestivo - 2.553

Urología - 2.622

Oncología Médica - 2.661

Neurocirugía - 2.761

Quinto día (8 de mayo de 2026)

Aparato Digestivo - 2.988

Anestesiología y Reanimación - 3.023

Anatomía Patológica - 3.030

Anestesiología y Reanimación - 3.072

Cirugía Ortopédica y Traumatología - 3.135

Hematología y Hemoterapia - 3.178

Aparato Digestivo - 3.269

Sexto día (11 de mayo de 2026)

Obstetricia y Ginecología - 3.517

Obstetricia y Ginecología - 3.521

Urología - 3.567

Cirugía General y Aparato Digestivo - 3.728

Radiodiagnóstico - 3.880

Cirugía General y Aparato Digestivo - 3.914

Medicina Familiar y Comunitaria - 4.014

Pediatría y sus Áreas Específicas - 4.128

Psiquiatría - 4.149

Angiología y Cirugía Vascular - 4.182

Especialidades que completan sus plazas ofertadas