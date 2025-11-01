La población de Salamanca muestra una alta previsión en lo que respecta a seguros de decesos. Un informe reciente elaborado por Unespa, la patronal del seguro, y recogido por la agencia Ical, revela que el 51,4 por ciento de los salmantinos cuenta con una póliza de sepelio, una cifra que supera notablemente la media de Castilla y León, que se sitúa en el 42,9 por ciento.

En términos absolutos, esto significa que 168.341 personas en la provincia de Salamanca están cubiertas por un seguro de este tipo. Este número sitúa a Salamanca como la tercera provincia con más asegurados en la Comunidad, solo por detrás de León y Valladolid.

La tasa de cobertura del 51,4 por ciento posiciona a Salamanca como la tercera provincia de Castilla y León con mayor penetración de este producto, superada únicamente por Ávila (73,6 por ciento, la segunda más alta del país) y León (57,9 por ciento). Por el contrario, provincias como Soria, Burgos o Zamora muestran los porcentajes más bajos.

A nivel regional, más de un millón de castellanos y leoneses están cubiertos por esta póliza, aunque el índice de la Comunidad (42,9 por ciento) es ligeramente inferior a la media nacional (45,6 por ciento).

Más de la mitad de los salmantinos cuenta con seguro de decesos, una cobertura superior a la media regional | Ical

El seguro de decesos se confirma como un producto eminentemente familiar en toda la región, cubriendo habitualmente a varias generaciones. Esto explica por qué la cobertura es significativa en todos los grupos de edad. Aunque las personas mayores de 50 años presentan los ratios más altos (superiores al 50 por ciento), entre la población menor de 35 años, el índice se sitúa entre el 30 y el 40 por ciento.

El análisis por tipo de hogar muestra que las tasas más elevadas de aseguramiento se dan en los hogares formados por una pareja sin hijos menores donde al menos uno de los miembros tiene más de 65 años (56,8 por ciento), y en aquellos donde reside una persona mayor sola (51,1 por ciento). En Salamanca, esta tendencia de alta cobertura en hogares con personas mayores contribuye a su elevada tasa provincial.