Modernizada la plaza de Santa Cecilia como nuevo espacio saludable y accesible para el barrio San José

El Ayuntamiento de Salamanca continúa con su apuesta por la mejora de plazas, parques y espacios públicos en todos los barrios de la ciudad. Esta vez lo hace en el barrio San José, donde ya ha iniciado el proceso de adjudicación de las obras de urbanización de la plaza de Santa Cecilia, con un presupuesto de 264.879,36 euros.

Esta actuación supondrá la culminación del proceso de modernización de los espacios de ocio y descanso en esta zona, con un proyecto diseñado en colaboración con la asociación de vecinos, que ha dado su visto bueno a la intervención.

Zona peatonal, espacios verdes y más servicios para los vecinos

El nuevo diseño de la plaza contempla una distribución equilibrada entre uso peatonal y aparcamiento. Se habilitarán 33 plazas de estacionamiento junto a la calle Maestro Argenta, una de ellas para personas con discapacidad.

El resto de la plaza será de uso exclusivamente peatonal, con accesibilidad universal y zonas pensadas para todas las edades:

Reubicación de las mesas de ping-pong y el circuito de calistenia ya existentes

Integración con la zona para perros anexa

Instalación de tres nuevos bancos, dos papeleras, una fuente bebedero, un hidrante contra incendios y renovación del alumbrado con tecnología LED

Además, se construirá una nueva rampa con pasamanos dobles y se instalarán barandillas en escaleras y tramos del paseo peatonal, facilitando la conexión con las calles Maestro Guridi y Maestro Jiménez, donde ya se modernizó el parque infantil.

Más zonas verdes y jardinería sostenible

La intervención también incluye una importante mejora paisajística con la renovación de dos zonas ajardinadas degradadas y la creación de 620 metros cuadrados de nuevos jardines.

Se plantarán 26 árboles (arces, tilos y almeza) y especies arbustivas, con un sistema de mantenimiento eficiente:

Malla antihierba

Capa de astilla sobre tierra vegetal

Riego por goteo para ahorro de agua y sostenibilidad

Más de 12,5 millones invertidos en San José, El Tormes y La Vega

La actuación en la plaza de Santa Cecilia forma parte de una inversión global del Ayuntamiento de Salamanca que ha superado los 12,5 millones de euros en la última década en los barrios de San José, El Tormes y La Vega.

Entre las principales mejoras destacan:

Renovación de todas las plazas y construcción de una piscina climatizada en San José

Sustitución de redes de agua potable en El Tormes

Urbanización de calles y mejora de accesibilidad en La Vega, con rebajes de aceras, rampas en calles como Joaquín Rodrigo o Maestro José Lidón y eliminación de barreras arquitectónicas

Movilidad sostenible y refuerzo de la seguridad

El Consistorio ha reforzado la seguridad vial con medidas como:

Instalación de un radar de velocidad en la avenida Hilario Goyenechea

Cámaras de vigilancia en el aparcamiento de la plaza Maestro Luna

Controles policiales reforzados para evitar carreras ilegales

En cuanto a movilidad sostenible, se ha creado un carril bici que conecta la ciudad con Carbajosa de la Sagrada y el polígono El Montalvo a través del barrio San José.

Próximas actuaciones: nuevo vial al Reina Sofía

La transformación de esta zona de la ciudad continuará con nuevas obras ya adjudicadas, como la construcción del vial de acceso al campo de fútbol Reina Sofía, por un importe de 514.000 euros.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento consolida su apuesta por unos barrios más accesibles, verdes, seguros y pensados para el disfrute de las familias.