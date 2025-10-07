El módulo penitenciario del hospital de Salamanca comienza a funcionar

La Unidad de Custodia Hospitalaria del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ya está lista para comenzar a funcionar en el momento en que sea necesario. El espacio ubicado en el Hospital Universitario de Salamanca está plenamente operativo, tras realizar los últimos trabajos de adaptación, equipamiento, formación de profesionales y revisión de las instalaciones de seguridad. Desde esta semana, el módulo penitenciario está operativo.

La Unidad de Custodia Hospitalaria cuenta con seis habitaciones (una de ellas con equipo de contención), todas con cama, atril para las comidas, soportes de seguridad para los sueros y baños; así como zona de vestuario policial y de control. Cuenta también con un circuito de videovigilancia y de detección de incendios por aspiración. Y un sistema de entrada y salida por rastrillo de seguridad.

Módulo penitenciario del hospital de Salamanca | CAUSA

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, visitó este lunes las instalaciones, junto con el director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias, Álvaro Muñoz, el gerente de Salud de Área de Salamanca, Alberto Álvarez Espinosa, la directora gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Carmen Rodríguez, y la directora de Enfermería, Verónica Sánchez; juntos comprobaron que el módulo está plenamente operativo y listo para poder acoger reclusos.