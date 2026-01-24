Los monumentos de Salamanca y el Camino de Hierro, los atractivos turísticos con más interés para los visitantes de Fitur 2026

Numerosos folletos y guías se esparcen sobre el estand de Salamanca en la Feria Internacional del Turismo. Los visitantes se detienen frente al mismo y ojean el material gráfico que recoge los mayores atractivos turístico de la provincia, pero ¿cuáles son los más demandados?

"El estand está dividido entre Salamanca capital y provincia", nos cuenta uno de sus responsables. En relación a la primera triunfan las guías de turismo con los monumentos más importantes, como la Plaza Mayor y la Catedral. De la segunda, en cambio, la gran protagonista es la naturaleza. "Preguntan mucho sobre el Camino de Hierro, en la zona de Las Arribes, donde se puede disfrutar de los paisajes de Portugal y España".

Carlos García Carbayo, el alcalde de Salamanca; Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León; y Ángel Fernández Silva, concejal de Cultura; y Juan Manuel Corchado, rector de la USAL, son algunas de las personalidades institucionales que se han acercado al estand de la capital del Tormes en Fitur para mostrar su apoyo.

A ellos se les suman los visitantes de la Feria Internacional de Turismo. "La afluencia se mantiene igual que otros años, pero es este viernes ha sido el día de Castilla y León en Fitur y se está notando más gente. Estamos contentos con la afluencia que está teniendo el estand de Salamanca", reconoce.