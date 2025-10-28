El Movimiento Feminista de Salamanca organiza un acto central sobre Lenguaje Inclusivo en el CMI Julián Sánchez El Charro

El Movimiento Feminista de Salamanca invita a la ciudadanía a participar en un acto central sobre Lenguaje Inclusivo para debatir sobre cómo la lengua puede ser una herramienta para la igualdad y la visibilización de todos los géneros. El evento tendrá lugar el próximo miércoles 29 de noviembre, a las 19:00 horas, en el auditorio de CMI Julián Sánchez El Charro.

El eje central del encuentro será la conferencia ofrecida por la profesora Noemí Domínguez García, catedrática de Lengua Española en la Universidad de Salamanca (USAL). La académica abordará el tema bajo el título: “Estrategias lingüísticas para visibilizar los géneros”.

Tras su intervención, se abrirá un coloquio para fomentar la conversación y el intercambio de ideas entre el público y la ponente.

La profesora Domínguez García cuenta con una dilatada trayectoria en la investigación y divulgación sobre el uso del lenguaje inclusivo, involucrando activamente a su alumnado. Actualmente, forma parte de un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea, que se centra en la percepción del género por hablantes de lenguas romances cercanas como el español, el portugués y el italiano.

CARTEL LENGUAJE INCLUSIVO | Movimiento Feminista de Salamanca

El Movimiento Feminista de Salamanca subraya la importancia de este tema, señalando que la lengua es construida por la totalidad de los hablantes y posee un inmenso poder tanto para perpetuar la discriminación machista como para transformarla. La organización también destaca la necesidad de "nombrar otros géneros" que aún no tienen presencia en la lengua hablada ni en la escrita.

La preocupación por un uso del lenguaje no sexista ha crecido notablemente en los últimos años, trascendiendo el ámbito académico y social para llegar a las más altas instituciones.