El Movimiento Feminista de Salamanca se une a reivindicar el derecho al aborto seguro un nuevo 28 de septiembre

Aborto legal, seguro y público. Esa es una de las grandes reivindicaciones del feminismo desde hace años y, un nuevo 28 de septiembre, día en el que se apela de manera internacional a tal reconocimiento, el Movimiento Feminista de Salamanca también se une a esta petición.

"Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres son vulnerados sistemáticamente en una gran cantidad de países", denuncia este colectivo, que señala un duro dato: no contar con la posibilidad de una interrupción segura del embarazo ocasiona "la muerte de más de 47.000 mujeres en el mundo", debido a complicaciones relacionadas con abortos sin unas condiciones de seguridad dignas.

Por fortuna, ni Salamanca, ni tampoco España, pena legalmente la interrupción voluntaria del embarazo, lo que hace no solo que las mujeres puedan acceder a tal práctica, sino también que no se contemple un castigo para ellas al no considerarse un delito; a diferencia de aquellos países en los que las mujeres, además de arriesgar sus propias vidas con métodos abortivos clandestinos, exponen su propia libertad al poder ser encardeladas.

Pero, tal y como señalan desde el Movimiento Feminista de Salamanca "este derecho no está consolidado y puede ser restringido o ilegalizado como ha ocurrido en países que ya lo tenían legislado".

"El auge de la extrema derecha y la derecha extrema con una política claramente antifeminista nos alerta del riesgo de que se intente conculcar este derecho, por lo que exigimos que el derecho al aborto se reconozca en la Constitución", defienden.

Los últimos datos registrados en la provincia de Salamanca son los de 2023, que arrojan que, durante dicho año, fueron 395 las mujeres salmantinas que ejercieron su derecho al aborto, una más que en el 2022. "De momento y a falta de los datos de 2024, año en el que el Hospital Universitario se empezaron a realizar los mismos, podemos observar que el 49 % de las mujeres decidieron renunciar a la financiación pública y costear su intervención para evitar el desplazamiento a otras provincias, como era obligatorio en ese año", señalan desde el Movimiento Feminista de Salamanca, en referencia al momento en el que no la provincia no garantizaba el derecho al aborto de todas las mujeres que lo solicitasen debido a la alta objeción de conciencia.

Un dato similar es el que se observa a nivel autonómico: "En Castilla y León, de igual manera que en años anteriores la media de mujeres que renunciaron a la financiación es del 45 % en aquellas provincias donde no se practicaba en el hospital público". Por esto mismo, hacen hincapié en el caso de Burgos, puesto que es un pronvica "en la que tres hospitales públicos realizan esta intervención y el 85 % de las mujeres eligen la opción de acudir al sistema público".

Esto también les lleva a agradecer su trabajo a todos los sanitarios del Sistema Público de Salud de la provincia charra, "que hacen posible que se cumpla con el mandato de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos" y, con ello, garantizarn que las mujeres ejerzan su derecho al aborto "de la forma más segura y recibiendo una atención sanitaria de la máxima calidad".

Así, el Movimiento Feminista de Salamanca se suma un año más al 28 de septiembre, el Día Mundial por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, por los derechos sexuales y reproductivos.