Muere Fernando Ónega, el periodista que ensalzó a Salamanca como "la mayor concentración de talento del país"

El periodista político Fernando Ónega ha fallecido este martes a los 78 años, según ha adelantado el medio 65YMÁS, del que fuera presidente.

Con su muerte se apaga una de las voces más reconocibles del periodismo español, testigo y narrador incansable de la Transición y de las décadas que hicieron de la democracia la que hoy conocemos.

Nacido en Lugo en 1947, Ónega desarrolló una extensa trayectoria en prensa, radio y televisión. Fue jefe de prensa de la Presidencia del Gobierno durante el mandato de Adolfo Suárez y su firma y su voz acompañaron a generaciones de oyentes y lectores.

Más allá de los focos institucionales, Ónega mantuvo siempre un vínculo afectivo con la cultura y la universidad. No en vano, el 22 de julio de 2022 escribió y dedicó una carta a la Universidad de Salamanca, con motivo de su octavo centenario. En ese texto, evocó la singularidad histórica de la institución: “Hay muy pocas ciudades en el mundo cuyo nombre esté tan ligado a la universidad como el tuyo”.

En la misiva, el periodista subrayaba la dimensión histórica de la institución académica: “800 años de existencia, miles profesores que han dejado su huella de sabiduría en sus clases”.

Recordaba también sus raíces con una mirada casi fundacional: “Naciste cuando España no era España y Salamanca pertenecía al reino de León”.

Definía a la Universidad como “Centro y faro del saber”, capaz de conservar “un patrimonio arquitectónico grandioso” y de convertirse en “la mayor concentración de talento y creadores que ha dado este país”.

Con la misma convicción, afirmaba que la institución “sigue siendo el gran faro del saber” y concluía con una declaración: “Al felicitarte a ti y a tu ciudad, felicito y ensalzo a un orgullo de este país”.

Este martes España despide a uno de sus cronistas más lúcidos: "Y el periodismo, a uno de sus servidores más leales".