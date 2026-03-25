Muere el salmantino Manuel Estella, expresidente de las Cortes, a los 86 años

El salmantino Manuel Estella, quien fuera presidente de las Cortes de Castilla y León entre los años 1991 y 2003, ha fallecido este miércoles a los 86 años.

Formó parte del hemiciclo autonómico en la primera legislatura de la democracia como procurador de Alianza Popular por la provincia de Salamanca y, ya en las filas del PP, mantuvo su presencia de manera ininterrumpida hasta 2003.

Estella se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca y ejerció de abogado en su provincia natal, así como en Zamora, Oviedo y Lugo. También fue asesor jurídico y consejero general de la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) cuando abandonó su carrera política.

Las condolencias por su muerte no han tardado en sucederse. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "muy apenado" por el fallecimiento de Estella, al que destaca como un "servidor público ejemplar y buen amigo".