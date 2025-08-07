Las muertes atribuibles al calor ascienden hasta las 17 en Salamanca

Las muertes atribuibles al calor han ascendido hasta las 17 muertes durante los meses de junio, julio y agosto de este 2025, unos datos que han salido a la luz a través del informe diario MOMO, del instituto Nacional de Salud, y donde pone de manifiesto las altas temperaturas vividas por la ola de calor en Salamanca y provincia.

Si nos referimos al periodo estival, serían 15 muertes contando desde el 21 de junio, siendo durante el sexto mes del año el momento en el que se han producido tres de esas muertes, en julio serían 12 y en agosto, a día 6, habría únicamente una muerte entre las estudiadas, a las que se le suma una el día 7.

La semana en la que fue la número 27, es decir, del lunes, 30 de junio, al domingo, 6 de julio de 2025, con un total de 8 muertes que podrían atribuirse a las elevadas temperaturas. El día donde más muertes se podrían haber producido por este motivo fue el 1 de julio de 2025, con dos muertes.