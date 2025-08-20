Las muertes atribuibles al calor en Salamanca casi se triplican a mitad de mes con respecto a julio

La ola de calor ha causado estragos que se han hecho notar en Salamanca con un aumento significativo de las muertes entre el séptimo y el octavo mes del año. Si el pasado mes habían sido 12 muertes atribuibles a este motivo, 18 más han empañado agosto tras las altas temperaturas donde, día tras día, se rozaban o se llegaban a superar los 40 grados.

En total, y en lo que llevamos de verano, se han registrado 45 muertes atribuibles al calor en toda la provincia charra, aumentado en número significativamente, y tras un verano que ha llegado muy tarde, en dónde junio dejó tan solo 3 muertes.

Asimismo, cabe destacar que el desfase estimado ha sido mayor con respecto a otros meses, donde junio dejó 6 muertes por encima de las estimadas, en julio seis menos, pero agosto un total de 13 más, siendo 195 las que normalmente se hubieran dado, y 209 las que han sido en total.