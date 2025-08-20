Las muertes atribuibles al calor en Salamanca casi se triplican a mitad de mes con respecto a julio
Con 30 hasta el 20 de agosto, aumenta en 18 el número con respecto al mes anterior en la provincia salmantina
La ola de calor ha causado estragos que se han hecho notar en Salamanca con un aumento significativo de las muertes entre el séptimo y el octavo mes del año. Si el pasado mes habían sido 12 muertes atribuibles a este motivo, 18 más han empañado agosto tras las altas temperaturas donde, día tras día, se rozaban o se llegaban a superar los 40 grados.
En total, y en lo que llevamos de verano, se han registrado 45 muertes atribuibles al calor en toda la provincia charra, aumentado en número significativamente, y tras un verano que ha llegado muy tarde, en dónde junio dejó tan solo 3 muertes.
Asimismo, cabe destacar que el desfase estimado ha sido mayor con respecto a otros meses, donde junio dejó 6 muertes por encima de las estimadas, en julio seis menos, pero agosto un total de 13 más, siendo 195 las que normalmente se hubieran dado, y 209 las que han sido en total.
