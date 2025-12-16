Muface aprueba su Plan Operativo Anual para 2026 con el fin de prestar "la mejor atención" a los mutualistas

El Consejo General de Muface ha aprobado este martes su Plan Operativo Anual para 2026 junto al Plan Estratégico 2026-2028, con el objetivo de "prestar la mejor atención a los mutualistas, la plena garantía de derecho, la mejora de la información y la comunicación o la optimización de la cartera de servicios, entre otras medidas que persiguen mejorar la organización y la sostenibilidad de la mutualidad".

Desde el sindicato CSIF expresan que estas aprobaciones surgen tras las reivindicaciones y la presión sindical ejercida en los últimos meses y a raíz de la crisis que supuso la renovación del actual concierto sanitario.

Muface, a petición de CSIF, informa también de la creación de un grupo de trabajo que próximamente será una realidad y que tiene como fin analizar la revisión de copago farmacéutico, así como retomar las negociaciones con las comunidades autónomas para el uso del 112.

CSIF, por su parte, notifica que el pasado 26 de noviembre alcanzó el acuerdo salarial y de condiciones laborales, con el Ministerio de Función Pública: “Se avanzará en la mejora del mutualismo administrativo con el objetivo de reforzar la equidad, la calidad asistencial y la protección de las empleadas y empleados públicos, asegurando que no se produzcan mermas en las prestaciones ni en la asistencia sanitaria, incluidas las urgencias”.