Mujeres, jóvenes y parados de larga duración, en el foco de la manifestación del 1 de mayo en Salamanca

Los sindicatos han vuelto a salir a la calle este 1 de mayo en Salamanca en una jornada reivindicativa marcada por la defensa de los derechos laborales y la denuncia de las situaciones de precariedad que, aseguran, "aún persisten en distintos sectores".

Durante la movilización, los representantes sindicales han subrayado que "hay muchos trabajadores cuyos derechos no se cumplen" y han alertado de la situación de vulnerabilidad en la provincia, donde apuntan a colectivos especialmente afectados por el desempleo como las mujeres, los parados de larga duración y los jóvenes. En este sentido, han recordado que el paro femenino representa en torno al 60 % del total en Salamanca.

Bajo el lema "derechos, no trincheras", han insistido en que las conquistas laborales han sido fruto de décadas de lucha y esfuerzo, desde la jornada de ocho horas hasta el descanso semanal, y han advertido de que se trata de derechos que "se pueden perder con facilidad".

Además, han defendido que el 1 de mayo "no debe quedarse en una fecha simbólica, sino que la reivindicación debe mantenerse durante todo el año en los centros de trabajo, en las calles y en las asambleas". "Es una jornada de lucha y de justicia social", han señalado, reclamando mejoras salariales y en las condiciones de vida de la clase trabajadora.