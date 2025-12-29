¿Cuánto es la multa por no llevar en nuestro vehículo la baliza V16?

Las redes sociales, además de ser un gran medio por el cual comunicar, también puede llegar a hacer lo contrario, desinformar. Por este motivo, la Guardia Civil, a través de la Dirección General de Tráfico, ha alertado sobre el cuidado a tener de cara a uno de los temas de moda desde el 1 de enero de 2026, la baliza V-16.

En redes como twitter y facebook, y otras de mensajería como whatsapp o telegram, han aparecido mensajes alertado de la multa que supuestamente supondría no llevar la baliza V16, exponiendo en los mismos que podría llegar hasta los 30.000 euros en algunos casos.

La Benemérita ha expuesto que esto es un bulo y que es totalmente falso, llamando, como no, a toda la ciudadanía a prestar especial atención a este tipo de mensajes que corren rápidamente por redes, además de otros similares que buscan únicamente ser compartidos por los usuarios.

De este modo, la propia Guardia Civil ha aclarado que la multa por no llevar una baliza V16 homologada será de 80 euros en todos los casos, según estipula la ley que entrará en vigor desde el primer día del año 2026.

Por último, hace unos meses la propia Dirección General de Tráfico alertaba sobre futuras estafas que se podrían dar, entre ellas conocer que las baliza incluyen en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que realizan automáticamente la conexión sin necesidad de tener que registrarse en ninguna página web.