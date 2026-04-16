Multitudinarias muestras de cariño para despedir a María Caamaño Múñez

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, recibe a María Caamaño, de La Sonrisa de María

Miles de personas despiden a la pequeña con muestras de afecto y apoyo a la familia en redes sociales

Tristemente este jueves ha fallecido María Caamaño Múñez. La Princesa Futbolera Guerrera se convirtió en una referencia en la lucha y la visibilidad contra el cáncer infantil.

Su sonrisa y sus ganas de concienciar sobre la importancia de la investigación y el bienestar de los niños ingresados en áreas de oncología, le llevó a ser un ejemplo para la sociedad salmantina y española.

Múltiples amistades de todos los estamentos, desde la política al deporte. Todos despiden con cariño y afecto a la pequeña M4RÍA.