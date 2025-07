El Mundial en la India y los Juegos Olímpicos en Los Ángeles: las metas más próximas del atleta paralímpico Diego Ruiz rumbo a Turquía

Diego Ruíz más que un atleta paralímpico es uno de esos ejemplos de superación para tener como referente. Trabaja y se esfuerza en hacer realidad un sueño, sin importarle los hándicaps que se pongan en el camino.

Es salmantino de nacimiento y con apenas 18 años ya colecciona varios oros en la modalidad de 100 y 400 metros lisos, con diez campeonatos de España, dos europeos y un récord de España, entre sus principales hazañas hasta ahora, y lo más importante sueña a lo grande. La mira en un futuro no muy lejano la tiene puesta en el Mundial que se celebrará este año en el mes de septiembre en la India y en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, como objetivo, dice, “culmen” de estos próximos cuatro años.

En once días estará pisando suelo turco, siendo uno de los seleccionados, la única representación salmantina en 100 y 400 metros lisos representando también a España en la séptima edición de los Juegos Paralímpicos Europeos de la Juventud (EPYG), que se disputa en Estambul y que contará con 31 países europeos, 1.200 deportistas, 9 deportes y 2.000 voluntarios venidos desde Europa. Este fin de semana ha participado en el Campeonato de España Absoluto por Clubes para Personas con Discapacidad en Fuenlabrada, donde ha resultado campeón de España de atletismo paralímpico absoluto de 400 metros lisos, haciéndose con el oro, y con la cuarta plaza en los 100 metros lisos.

Estudia, trabaja y a la vez compite, todo motivado por el atletismo, un sueño que persigue y que como todo niño empezó como un juego a sus ocho años, por el que sí lucha, pero que también lo mantiene con los pies en la tierra, siendo muy consciente del sacrificio que supone y de lo poco reconocido que sigue estando hoy día, pese a los avances conseguidos, ser un deportista paralímpico; de ahí que exprese que el atletismo “sigue siendo un hobby y que tiene que seguir siendo así porque, por suerte o por desgracia, el deporte paralímpico no es posible que sea un trabajo”.

Convive desde su nacimiento con una dolencia congénita, de la denominadas como ‘enfermedad rara’, Amaeurosis congénita de Leber, con un 2 y un 5% de visión en cada ojo, a la que Diego intenta restarle importancia a la hora de competir, muy modesto por su parte, insistiendo en que “a nivel de deporte no hay una gran dificultad porque si naces con este tipo de enfermedad vives con ella”.

Pregunta.¿Quién es Diego Ruiz, de dónde viene y cuándo empieza a correr?

Respuesta.Tengo 18 años y empecé a competir hace diez más o menos. A nivel paralímpico hace cuatro, y soy un atleta paralímpico que hace 100 y 400 metros lisos.Ahora mismo tengo diez campeonatos de España, dos europeos, un récord de España y quizás me deje algo por el camino, pero siempre competí a nivel local y provincial por todo el mundo hasta hace cuatro años que decidimos probar a ver qué tal iba en el mundo del paratletismo, que hasta ahora ha salido bien.

P.¿Cuál fue tu primera competición y cuándo llegan los primeros triunfos?

R.La primera vez que decidimos empezar a competir en paratletismo en un campeonato de España, fue en 2021, a primeros de año. Probamos suerte en pandemia justo al salir con las restricciones que había y fuimos a Toledo con la expectativa de probar, y al final acabé llevándome dos campeonatos de España.

P.Has participado ya en varias competiciones, ahora tienes cerca una cita importante en Turquía, pero antes en el Campeonato de España, ¿este deporte ha dejado de ser para ti un hobby y lo empiezas a ver quizás como un futuro profesional?

R.No, sigue siendo un hobby. Tiene que seguir siendo un hobby también porque, por suerte o por desgracia, el deporte paralímpico no es posible que sea un trabajo, no da dinero suficiente como para poder vivir, con lo cual sí ganas algo, porque algo ganas, pero tampoco te saca de pobre, por eso es un hobby, te lo pasas bien, te diviertes, ganas cosas y visitas mundo.

P.Estudias un grado superior y a la vez trabajas programando en los cursos internacionales de la USAL, ¿cómo se compagina todo esto con las competiciones a una edad tan temprana?

R.Los estudios los llevo bastante bien. Lo que llevo algo peor es lo del trabajo porque no dan tanta flexibilidad como pides, cosa que es hasta cierto punto entendible. Entonces, se hace como se puede, por ejemplo, en este campeonato he pedido los días y no me los han dado, pero hay que ir pidiéndolo e intentar compaginarlo lo mejor posible dentro de lo que nos permiten, que tampoco es demasiado.

P.Tienes diagnosticada una dolencia congénita de la denominadas raras, Amaeurosis congénita de Leber. Diego, ¿cómo se convive con esta enfermedad y sobre todo cuáles son las dificultades que te has ido encontrado en la vida cotidiana y también en este deporte?

R.Mi problema es una enfermedad genética congénita que es una distrofia de los conos y bastones que componen la retina. Básicamente lo que hace esta enfermedad es que tengo un campo visual muy reducido y una agudeza más o menos decente. A nivel del deporte las diferencias son, sobre todo, que llevo mal el sol de cara, por ejemplo, me deslumbro fácilmente, cada vez más, o incluso las líneas a veces me cuesta seguirlas, pero no hay una gran dificultad. También es que estoy acostumbrado porque si naces con este tipo de enfermedad vives con ella.

P.Diego, eres un ejemplo de superación, que además con todo lo que estás consiguiendo vas a ayudar a que mucha gente se supere también. Por eso, ¿qué destacarías que es lo que más te ha costado para llegar donde estás hoy?, y basado en tu experiencia, ¿qué consejos darías a aquellas personas que están en una situación similar a la tuya?

R.Lo que más me ha costado diría que es dar el paso a competir y a decir, vamos a competir con el deporte paralímpico, porque siempre he sido una persona que ha intentado vivir aparte de todo, o sea, sin limitarse, por decirlo así, en ningún ámbito. Nunca quise competir al nivel paralímpico porque no lo vi necesario y en el momento que lo decidí fue un gran paso y fue muy bonito y bueno, pero hasta que decides y dices venga vamos a probar lleva un trayecto.

P.Llevas tres años considerado como deportista de alto nivel, ¿cómo ha sido la selección para participar en los Juegos Paralímpicos Europeos de la Juventud; cómo te llega la noticia?

R.Para seleccionar hay un seleccionador que es quien decide hacer la lista con las marcas que has ido haciendo, con tu proyección y decide a los atletas que poner. En los campeonatos de menores es un pelín diferente, porque aparte el seleccionador también se guía bastante pues por lo que le van diciendo, ya que como el seleccionador tiene tanta gente de la que estar pendiente, si no me equivoco, tiene como unos consejeros, por decirlo así, que le van informando un poco porque no puede estar pendiente de todo el mundo. Pero básicamente es eso, el seleccionador es el que decide quién va y quién no va como si fuera cualquier tipo de campeonato normal o cualquier tipo de selección que se conforma.

Diego Ruiz en el Campeonato de España Absoluto por Clubes para Personas con Discapacidad en Fuenlabrada | Imagen cedida por el atleta Diego Ruiz a Salamanca24horas

P.¿Qué día viajas a Turquía y qué días vas a estar compitiendo allí?

R.Viajamos el 18 a Segovia y nos concentramos allí toda la selección. Estamos hasta el 21, y ese día volamos desde Madrid. Sé que la ceremonia de apertura será el 24 de julio, entonces la competición será seguramente el 25 y el 26 de julio, donde competiré uno o dos días en las competiciones de 100 y 400 metros lisos.

P.En esta modalidad, ¿cuál ha sido tu mejor marca y qué esperas de la competición de este año?

R.Competí ya en este campeonato en el año 2023 con la selección española y conseguí dos oros en 100 y 400 m. Creo que este año puede salir muy bien, pero esta temporada ha sido un poco más complicada, llevas por así decirlo la resaca del año olímpico, que fue un año muy intenso, entonces este año estamos haciendo lo máximo posible, se podría dar más seguramente, pero vamos a intentarlo lo mejor que se pueda. En este caso hay una diferencia con relación a otras competiciones; esto es un campeonato de selecciones nacionales, es decir, todos los diferentes deportes acumulan puntos para el país. Entonces, lo que se valora no solamente es que ellos ganen, que no va por marcas, el que gana es el campeón de Europa, sino que además los puntos van acumulando al país y luego es ver quién es el mejor país de Europa en deporte paralímpico. Es una estrategia de país, más que una estrategia personal. También, en este campeonato se aplica una cosa que se llama la “ley raza”, que para unir todas las discapacidades lo que se hace es como una transformación de tu marca a puntos. Entonces, puede que, aunque una persona haya corrido menos que yo me pueda ganar simplemente por el hecho de que su discapacidad es, por decirlo así, más severa, tiene más trasfondo. Se hace una cuenta entre el récord del mundo de esa prueba y la marca que ha hecho, y eso da unos puntos, y luego gana quien ha hecho más puntos en la prueba.

P.¿Eres el único salmantino que representa a España en esta categoría?

R.Salmantinos en el campeonato de España, si no me equivoco, va también un compañero que entrena conmigo que se llama Víctor Toro, pero él en la modalidad de peso y disco porque tiene otro tipo de discapacidad, pero al Campeonato de Europa sí, voy yo solo de Salamanca.

P.Logros conseguidos hasta ahora… la competición más importante en la que has participado

R.Diría que la más importante fue Finlandia y la más bonita también. No sé lo que vendrá, pero de momento la competición del Campeonato de Europa de Finlandia fue una experiencia muy chula y aparte estuvo muy bien porque sacamos dos oros, con lo cual fue todo maravilloso, tanto de marcas, como del propio hecho de la competición que el sitio era inigualable y con los compañeros muy bien, que además era la primera vez que nos íbamos fuera de España.

P.¿Qué le espera por delante a Diego Ruiz?

R.A corto plazo estamos mirando aparte de Turquía, si suena la flauta, ir al Mundial también, pero eso ya depende de mí, pero también depende del resto de gente porque de la lista no estoy por decirlo tan arriba, no tengo tantas papeletas para ir, pero se va a intentar. Eso sería a finales de septiembre en la India.Y luego pues a largo plazo, larguísimo, Los Ángeles es el objetivo culmen de estos cuatro años que vienen, que son los Juegos Olímpicos.