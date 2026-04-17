El mural de Murfin ya ilumina el Barrio del Oeste

Mucha era la expectación en torno al mural que estaba realizando Murfin, una mezcla de colores que se ha hecho sentir en el Barrio del Oeste y que atraía la mirada de salmantinos y curiosos hasta la avenida de Italia para ver en primera persona como estaba realizado su obra de arte.

El artista procedente de Linares, Jaén, comenzaba el miércoles esta gigantesca obra que ya ilumina el afamado y artístico distrito de Salamanca, con un sol como tema central y los colores tan característicos del muralista.

Cabe destacar que algunas de las obras de Murfin han sido consideradas como las mejores del mundo, atrayendo la atenta mirada de personajes públicos como Pedro Sánchez, que quiso visitar en primera persona el trabajo realizado por el artista.

Además, el propio jiennense ya explicó en SALAMANCA24HORAS como era el proceso de construcción de esta obra, además de otras, además de ser un orgullo que hayan contado con él como artista invitado en la Galería Urbana que aunará un total de trece piezas por las calles del Barrio del Oeste.