Murfin eleva el arte del Barrio del Oeste a una nueva dimensión con su última obra monumental

La Galería Urbana del Barrio del Oeste da el pistoletazo de salida a su nueva edición con una apuesta ambiciosa que promete transformar el paisaje visual de la zona.

En esta ocasión, el protagonismo recae sobre el artista Murfin, una figura de renombre internacional situado en el "top 3" de los mejores muralistas del planeta.

El epicentro de esta intervención se sitúa en el cruce de la avenida Italia con la calle Islas Canarias, donde Murfin está dando vida a una obra de proporciones monumentales. Este mural no es una pieza aleatoria, sino que ha sido concebido específicamente para integrarse en este enclave estratégico.

Se espera que, una vez finalizado, se convierta en uno de los principales iconos de la Galería Urbana, atrayendo tanto a expertos en arte contemporáneo como a curiosos y turistas.