El Museo de la Automoción de Salamanca exhibe un Mercedes-Benz 300 C de 1956 como 'pieza del mes'

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha designado un emblemático Mercedes-Benz 300 C de 1956 como su 'pieza del mes' de septiembre. Este vehículo, apodado 'Adenauer' y perteneciente a la colección de Miguel Ángel Llorente Muñoz, es parte de la exposición 'Mercedes: La Estrella'.

Conocido por ser un vehículo de gran lujo destinado a jefes de Estado y diplomáticos, el Mercedes-Benz 300 se presentó en 1951 en el Salón del Automóvil de Frankfurt, marcando un hito para la marca tras la Segunda Guerra Mundial.

El modelo 300 C, específicamente, se distingue por mejoras como una luneta trasera más amplia, neumáticos más anchos y frenos de tambor asistidos, lo que lo convirtió en el vehículo más grande y veloz de su época.

Jornadas de puertas abiertas en septiembre

Este mes es particularmente especial para el MHAS, ya que el museo celebrará varias jornadas de puertas abiertas, ofreciendo una oportunidad única para que los visitantes disfruten de su colección. Toda la información sobre las fechas y actividades está disponible en la página web oficial y en las redes sociales del museo.

El Mercedes-Benz 300 C, con su motor de seis cilindros en línea y una velocidad máxima de 163 km/h, simboliza la ingeniería de posguerra. Su combinación de lujo, potencia y fiabilidad consolidó a Mercedes-Benz como un referente de prestigio internacional en la década de 1950.

El museo invita a todos los amantes del motor y la historia a visitar esta pieza excepcional.