El Museo de Historia de la Automoción amplía hasta marzo la exposición de Santiago Pedrós sobre coches clásicos

La exposición invita a los visitantes a apreciar la personalidad de los coches más allá del realismo, combinando técnica y emoción

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha decidido prorrogar hasta el 15 de marzo la exposición ‘Motor Clásico y Acrílicos’, del artista Santiago Pedrós González.

La muestra combina arte y automoción, ofreciendo una visión pictórica de vehículos clásicos, y ha despertado gran interés desde su apertura, lo que ha motivado la extensión de su calendario.

La exposición invita a los visitantes a recorrer un universo donde los automóviles se convierten en protagonistas artísticos. Pedrós trabaja el color, la luz y los reflejos para dotar de vida y presencia a cada cuadro, evitando el hiperrealismo y priorizando la interpretación personal de cada modelo. Su técnica consigue transmitir la energía y el carácter de los coches, destacando sus formas y contrastes.

Entre las piezas más destacadas se encuentran obras de la serie ‘Asfalto y Sombras’, que retratan modelos legendarios como el Ferrari F50, el Lamborghini Countach o el Porsche 911 Turbo, así como ‘Pareja de Miuras’, una obra clave en la trayectoria del artista.

