El Museo de Historia de la Automoción amplía hasta marzo la exposición de Santiago Pedrós sobre coches clásicos

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha decidido prorrogar hasta el 15 de marzo la exposición ‘Motor Clásico y Acrílicos’, del artista Santiago Pedrós González.

La muestra combina arte y automoción, ofreciendo una visión pictórica de vehículos clásicos, y ha despertado gran interés desde su apertura, lo que ha motivado la extensión de su calendario.

La exposición invita a los visitantes a recorrer un universo donde los automóviles se convierten en protagonistas artísticos. Pedrós trabaja el color, la luz y los reflejos para dotar de vida y presencia a cada cuadro, evitando el hiperrealismo y priorizando la interpretación personal de cada modelo. Su técnica consigue transmitir la energía y el carácter de los coches, destacando sus formas y contrastes.

Entre las piezas más destacadas se encuentran obras de la serie ‘Asfalto y Sombras’, que retratan modelos legendarios como el Ferrari F50, el Lamborghini Countach o el Porsche 911 Turbo, así como ‘Pareja de Miuras’, una obra clave en la trayectoria del artista.