El Museo de Historia de la Automoción despide al equipo salmantino del Fenek Rally 2025

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha sido el escenario de la emotiva despedida del equipo salmantino que participará en el Fenek Rally 2025, una de las competiciones internacionales de motor tipo rally raid más exigentes del calendario, que se desarrolla en los desafiantes terrenos del desierto del Sáhara.

Los encargados de llevar la representación salmantina a esta aventura son los pilotos Pedro García Andrés (empresario y experimentado piloto) y José Carlos Prats Varillas (Policía Local de Salamanca), quienes contarán con la asistencia técnica de Carlos Moro.

El equipo se enfrentará a más de 1.300 kilómetros de recorrido a través de algunas de las zonas más duras de Marruecos, incluyendo Merzouga, Taouz, Ouzina, Ramlia y Erfoud. Competirán a bordo de un SSV Polaris RZR PRO XP Ultimate, un vehículo de altas prestaciones diseñado para el rally raid. El bólido está dotado de un motor turbo de 1000 cc con 185 CV y cuenta con suspensión electrónica ajustable, características esenciales para soportar las extremas condiciones del desierto.

Más allá del reto deportivo, los salmantinos han aprovechado su viaje para llevar a cabo una importante acción solidaria. Gracias a la colaboración de compañeros de la Policía Local de Salamanca, el equipo transportará material escolar, ropa, calzado y bicicletas que serán donados al colegio Al Anfal en Erfoud.

Presencia de Estrellas del Motor

El Fenek Rally 2025 atraerá a pilotos de diversos países, incluyendo España, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Inglaterra y Suiza. Además, la competición contará con la presencia de destacadas figuras del Dakar, como Sara García Álvarez, Toni Vingut, Marc Coma, Bautista Urbano Sancho, Jordi Estévez y Jordi Arcarons, lo que asegura un alto nivel de exigencia y espectáculo.

El concejal de Protección Ciudadana, Tráfico y Transportes, Ángel Molina Martínez, junto a la directiva del MHAS, ha deseado toda la suerte y fuerza al equipo salmantino, destacando su ilusión y energía antes de emprender esta gran aventura rumbo al Sáhara.