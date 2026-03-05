El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca homenajea a las pioneras del motor en el Día de la Mujer

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) ha inaugurado la exposición ‘Mujeres y automoción. Un viaje compartido hacia la igualdad’, una muestra que rinde homenaje a las mujeres que marcaron un antes y un después en la historia del automóvil. La iniciativa se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Mujer.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, destacó que la exposición invita a descubrir a las mujeres que, desde finales del siglo XIX, lograron abrirse camino en el mundo del motor, enfrentándose a prejuicios y contribuyendo al desarrollo de la automoción.

El recorrido de la muestra, que podrá visitarse hasta el 31 de mayo, comienza con la figura de Bertha Benz, protagonista del primer gran viaje en automóvil de la historia y responsable de demostrar la viabilidad del invento. A partir de ahí, la exposición repasa el papel de numerosas mujeres que impulsaron avances técnicos y deportivos en este sector.

Entre ellas se encuentran la inventora Mary Anderson, la piloto y escritora Dorothy Levitt o la empresaria Sophie Opel, además de figuras más recientes como la piloto española Cristina Gutiérrez, Laia Sanz o la recordada María de Villota. Asimismo, la muestra también incluye un reconocimiento especial a Laly Casillas, figura clave en los orígenes del museo junto a Demetrio Gómez Planche.

Además del recorrido histórico, los visitantes podrán contemplar varios vehículos emblemáticos de distintas épocas, como un Citroën 5CV, considerado el primer coche diseñado pensando en la mujer, un Opel 1,2L o un Mercury Monterey, entre otros modelos históricos.

Como actividad complementaria, el 10 de mayo se celebrará el rally ‘Reinas del Volante’, organizado por el Automóvil Club de Salamanca y el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca. Esta prueba de regularidad histórica, reservada exclusivamente a mujeres, recorrerá 106,8 kilómetros por vías urbanas e interurbanas y estará dirigida a vehículos clásicos de más de 30 años.