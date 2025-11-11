El Museo de Salamanca inaugura la exposición que traza la historia de la enseñanza artística en la ciudad

El Museo de Salamanca abre este martes, 11 de noviembre de 2025, una nueva e importante cita cultural con la inauguración de la exposición “El valor de lo aprendido. Exposición artístico-didáctica. Ayer y hoy en la Escuela de Arte”. La muestra se inaugura esta tarde a las 19:00 horas y podrá visitarse en la Sala de Exposiciones Temporales del museo, con acceso por la Calle Serranos 39. El objetivo principal de la exposición es desvelar los pormenores y la evolución en el proceso de la enseñanza artística en la Escuela de Arte de la ciudad.

La muestra ha sido comisariada por Iván del Arco, quien es profesor tanto en la propia Escuela de Arte como en el grado de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia. La exposición destaca por su riqueza al combinar obras de artistas conocidos que formaron parte de su cuadro académico, trabajos de los actuales profesores, y piezas de alumnos destacados tanto del pasado como del presente. Adicionalmente, se incluyen ejemplos que ilustran el desarrollo de la labor de enseñanza de la institución a lo largo del tiempo, evidenciando su impacto formativo.

La Escuela de Arte, ya en funcionamiento en 1879 como Escuela Municipal de Artes y Oficios, ha sido y sigue siendo un auténtico referente en la formación artística de Salamanca. La exposición subraya esta trayectoria al combinar los resultados artísticos de las enseñanzas impartidas en épocas de figuras históricas como Inocencio Montagut, Venancio Blanco, Zacarías González, Damián Villar y Agustín Casillas, con el producto de las nuevas inquietudes y maneras de instruir. Esta confluencia se materializa en los profesores que actualmente forman parte de la Escuela y se transmite a los alumnos, contribuyendo a la formación de los futuros artistas de la ciudad y mostrando la miscelánea de la enseñanza artística, sus procesos y sus resultados.

La exposición “El valor de lo aprendido” estará disponible para el público hasta el 21 de diciembre. El horario de visita es de martes a domingo. Entre semana (martes a viernes), se podrá visitar de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, mientras que durante los fines de semana (sábados y domingos) el horario será exclusivamente de 10:00 a 14:00 horas.