Música y actividades para toda la familia en las fiestas del barrio Garrido

Garrido da el pistoletazo de salida a sus fiestas con una ‘miniferia’ en la plaza de Barcelona

Salamanca se prepara para la celebración de las tradicionales Fiestas de Garrido 2025, que regresan para llenar el barrio de música, color y actividades para todas las edades. Del jueves 25 de septiembre al domingo 5 de octubre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación diversa, organizada con la participación activa de peñas, asociaciones y colectivos del barrio.

El pistoletazo de salida lo dará el jueves 25 con el inicio del II Concurso de Tapas de Garrido y la clausura de la exposición de arte de Tomás Romero en la Biblioteca Torrente Ballester.

El viernes 26, la Plaza Barcelona será el epicentro de la fiesta, con la actuación de los Tamborileros Charros, un pasacalles de peñas y el tradicional Pregón Reivindicativo, seguido de una discomóvil con DJ Juanjo.

El sábado 27 promete ser un día lleno de diversión, con las GarriOlimpiadas y el peculiar concurso de lanzamiento de hueso de aceituna. La música será la protagonista de la noche con los conciertos de Anthony and the Thorns y el grupo Al Límite, para culminar con una fiesta temática de los 90 y 2000.

El domingo 28 se celebra el Día del Niño, con atracciones y una paellada popular, además de un concurso de disfraces y una sesión vermú con la banda La Sal Band.

La semana continuará con actividades como los torneos de futbolín y dardos, una muestra de Arte de Contenedores en Movimiento el viernes 3, y el I Mercado Popular de Garrido el sábado 4, con talleres y juegos.

El cierre de las festividades será el domingo 5 con juegos de mesa en la Casa de la Juventud y la clausura del Concurso de Tapas. Unas fiestas que, sin duda, harán vibrar a todo el barrio.

Puedes consultar aquí el programa completo: