Música y arte se fusionan en el DA2 con un concierto itinerante por sus salas

El centro de arte contemporáneo DA2 Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca acogerá este jueves a las 20:00 horas un concierto del Ensemble de Percusión del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL).

Lo más destacado es que no será un concierto tradicional ya que el museo se transformará en un espacio musical inmersivo, donde las distintas salas del DA2 se integrarán en la actuación y el público podrá recorrerlas mientras la música dialoga con las exposiciones.

La propuesta busca unir música contemporánea y artes visuales, convirtiendo el museo en un entorno sonoro vivo y acercando este tipo de creación a nuevos públicos.

La entrada será libre hasta completar aforo.