La música y el arte humanizan el Hospital Universitario en su 50 aniversario

Música que inspira al arte, manos que crean para reflejar sobre un lienzo gigante el latido de todo un hospital, sus cincuenta años, su alma. El Hospital Universitario de Salamanca celebra su cincuenta aniversario con un acto especial para humanizar y crear un espacio sonoro que, unido al arte contemporáneo, se convierta en memoria sonora de su medio siglo de vida. Un viaje denominado ‘Latidos de Barro’ protagonizado por la pianista y musicóloga María Trinidad Villarino que ha interpretado diversas obras al piano y por el artista Juan Sebastián González que ha plasmado sobre un gran lienzo lo que la música y el significado de esos 50 años de servicio le inspiraba. Para ello, Juan Sebastián González ha utilizado materiales de los restos del antiguo hospital clínico para “construir partir de esos materiales una pieza nueva, una pieza creada hoy con elementos del pasado que se convierten en algo que nos sorprenderá y nos emocionará”. Una pieza que quedará en el hospital en homenaje a todos los profesionales sanitarios, personal, pacientes y acompañantes que han pasado por él.

Una actividad que ha congregado a numeroso público y a todos los que iban entrando en el edificio que, sorprendidos, se dejaban atrapar por la música del piano y las manos del artista.

Por su parte, la directora gerente del CAUSA, Carmen Rodríguez Pajares, ha destacado esta actividad como apertura a las que se van a celebrar con motivo del cincuenta aniversario del hospital que busca humanizar las instalaciones y que se ha planteado como “un viaje sonoro en la memoria de los 50 años vividos en el Hospital de Salamanca, creando una obra de arte al barro y a la tierra como homenaje a este gran hospital, a todos los profesionales y sobre todo a los pacientes que nos han acompañado en este viaje histórico”. Una acción que es posible gracias a un paciente anónimo que donó su herencia al hospital y que ha permitido que el piano se instale en el hall del edificio, dando la bienvenida a todos los que cruzan sus puertas.