Los mutualistas se concentran en Salamanca este viernes para reivindicar una jubilación digna y una pasarela al RETA

Profesionales afectados por las mutualidades como abogados, procuradores, arquitectos, arquitectos técnicos además de otros colectivos han convocado una nueva huelga este viernes, 12 de diciembre, en la plaza de la Constitución, junto a la Subdelegación del Gobierno de España.

El principal motivo de esta movilización es lograr una pasarela RETA 1x1 para todos estos colectivos, lo que se traduce en conseguir que cada año cotizado cuente o tenga las mismas condiciones que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o lo que es lo mismo, que las cotizaciones acumuladas sean las mismas que la cotización mínima del RETA.

Este descontento se ha dado durante décadas, donde han explicado que el Estado ha permitido que las mutualidades hayan llegado a operar como un sistema alternativo al RETA, sin supervisión y generando una desigualdad entre los profesionales afectados.

Cabe destacar que la tramitación parlamentaria se encuentra en standby ante una Proposición de Ley que “no recoge las legítimas reivindicaciones del colectivo de mutualistas”.