Los mutualistas se concentran este viernes ante la sede del PSOE de Salamanca para exigir la pasarela al RETA sin más demoras

La Plataforma de Afectados por las Mutualidades ha convocado una nueva jornada de movilizaciones para el próximo viernes 20 de febrero. A las 12:30 horas, los profesionales afectados se concentrarán frente a la sede del PSOE en una acción coordinada con otras provincias para exigir una solución definitiva a su situación de desprotección jubilatoria.

El objetivo central de esta protesta es reclamar la reactivación inmediata de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que regula la pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Desde la Plataforma denuncian que los mutualistas se encuentran "atrapados" en un modelo que consideran agotado y exigen que no se produzcan más retrasos en los plazos legislativos.

Reivindicación de derechos fundamentales

La Plataforma ha querido aclarar que la elección de la sede del Partido Socialista como punto de encuentro responde exclusivamente a su papel como partido mayoritario en el Gobierno. Según el colectivo, es el Ejecutivo quien tiene actualmente la llave para que la pasarela al RETA sea una realidad para todos los profesionales que lo soliciten.

Desde la organización insisten en que esta movilización no tiene un carácter político ni partidista, sino estrictamente reivindicativo. "No es una cuestión de siglas, solo reivindicamos derechos", han subrayado, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar unas pensiones dignas y seguras tras décadas de aportaciones a las mutualidades profesionales.

Esta concentración se suma al calendario de actuaciones que la Plataforma viene desarrollando en todo el país para visibilizar el malestar de miles de abogados, procuradores y otros profesionales que exigen un trato equitativo dentro del sistema de previsión social.