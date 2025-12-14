Nace ACOPERCYL para dar voz a los afectados por la Covid persistente en Castilla y León y exigir unidades de atención específica

La falta de reconocimiento y el déficit de recursos destinados a los pacientes con COVID persistente ha impulsado la creación formal de ACOPERCYL, la Asociación de COVID Persistente de Castilla y León. Su objetivo es visibilizar la realidad de los afectados, así como representarlos, informar y ofrecer apoyo integral en la región.

De esta manera, esta asociación reclama medidas urgentes a las instituciones públicas y destacan la necesidad de establecer protocolos de actuación comunes y unidades de atención específicas y multidisciplinares.

ACOPERCYL | ACOPERCYL

Desde ACOPERCYL, consideran vital mejorar el abordaje de la enfermedad en todo el circuito sanitario, con unidades especializadas que ofrezcan atención integral, con un reforzarmiento en la formación de los sanitarios y con un registro formal de los pacientes, con el objetivo de asignar mejor los recursos sanitarios, psicológicos y sociales que requieran.

La asociaicón tampoco olvida las limitaciones que sufren los afectados en su vida diaria y laboral. Por ello, exigen promover medidas que garanticen la protección de sus derechos y el reconocimiento de sus incapacidades derivadas de la enfermedad. El objetivo es evitar escenarios de vulnerabilidad y exclusión sociolaboral.